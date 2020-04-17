İşte güneyden gelen ilaç ve malzemeler!

Tüm dünyayı sarsan corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nin girişimleriyle dün güneyden kuzeye iletilen ilaç ve tıbbi malzemenin detayları açıklandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bin adet N-95 maske, bin adet cerrahi önlük, 2 bin adet galoş ve 2 bin tablet Chloroquine Phosphate ilacın geldiğini söyledi.

Söz konusu ilaç ve malzemeler, Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığı arasında gerilime yol açmış, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi'ni, İlaç ve Eczacılık Dairesi'nden gerekli izinleri almadan ve gümrük işlemlerini yaptırmadan, yasal olmayan yollardan ülkeye getirmekle suçlamıştı.