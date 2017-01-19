Toplumsal talep ve önerilerin bir kez daha bir bütün olarak ortaya konması, tartışılması, yenilenmesi ve daha iyi örgütlenme için Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası 10. Olağan Genel Kurulu 21 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da KTAMS salonunda gerçekleştirilecektir.

10. Olağan Genel Kurul’un gündemi açılışın ardından divanın oluşumu, KTEZO Başkanının konuşması, KTEZO’nunçalışmalarıyla ilgili kısa film gösterimi, mali ve çalışma raporunun sunulması ve aklanması, genel kurul karar önerileri, KTEZO Oda Meclisi seçimi ve ardından görüş ve eleştirilerin belirtilmesiyle kurul sonlanacaktır.

50 kişilik Oda Meclisi’nde görev almak isteyen KTEZO üyeleri, yaptıkları başvurular doğrultusunda Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan 10. Olağan Genel Kurul’da seçime katılacaklardır. Seçilecek olan 50 kişilik Oda Meclisi de kendi aralarından KTEZO Yönetim Kurulu’nu belirleyecektir. KTEZO Yasası’nda da belirtildiği üzere Oda üye sayılarının ilçelerdeki ağırlıkları dikkate alınarak, Oda Meclisi’nde bölgelere göre görev alacak kişilerin sayıları belirlenmiştir. Buna göre, Lefkoşa’dan 20, Girne’den 14, Mağusa’dan 10, Güzelyurt ve Lefke’den 3 ve İskele’den 3 kişi Oda Meclisi’nde görev yapacaktır.

Yapılan başvurulara göre Oda Meclisi’ne aday olan kişilerin isimleri şöyledir:

Lefkoşa: Abdullah Ekinci, Ahmet Demir, Ahmet Şahinsoy, Ali Asker Koç, Ali Aygün, Arda Özkan, Armağan Şarman, Bahri Bayraca, Bülent Baytekin, Bülent Yükseliş, Erhan Özipek, Erkut Kıranoğlu, Eyüp Çiftçi, Faik Bozkaya, Gülsen Akdoğdu, Hakkı Afacan, Halil İbrahim Çoktan, Halil Mehter, Hasan Akanay, Hasan Ekingen, Hazım Temel, Hürrem Tulga, İsa Tunç, Mahmut Yenipınar, Mehmet Ali Ardıç, Mehmet Irmak, Mehmet Şafak, Murt Adıgüzel, Mustafa Sakallı, Ogün Hamzaoğulları, Osman Amca, Osman İncirlili, Ömer Acun, Özlem Çakmak, Pelin Ayken, Ramadan Atılgan, Salih Özılgaz, Salih Ulaş, Selma Özdamar, Süleyman Güçlüsoy, Yusuf Haberoğlu, Ziya Özkan.

Girne: Abdo Okur, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Dağman, Ahmet Gürol Ersun, Ali Sunay, Cemal Akkunt, Cezar Ekinci, Ersan Kazın, Etem Gül, Mahmut Kanber, Meltem Mahmutoğlu, Müslüm Ayhan, Nilgün Özçil, Turgay Mimi.

Mağusa: Ali Hakansoy, Ali Yorgancıoğlu, Aziz Akış, Bahar Denizoğlu, Candaş Başbuğ, Davut Aksular, Esef Karataş,Levent Atmaca, Mehmet Yıldırım, Muhammet Biberoğlu, Mübin Kanatlı, Ozan Hakansoy, Seyit Soydan Cambazoğluları

İskele: Ali Küçük, Ali Yalçın, Engin Serhan Cömert

Güzelyurt, Lefke: Ali Balkay, Aygün Özister, Selçuk Özüorçun, Tünel Şevki