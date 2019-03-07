İŞTE 'DOME' SÖZLEŞMESİ

Ayşe GÜLER

Bir süredir Vakıflar Örgütü ile Dome Otel’i işleten Turizm Emekçileri Sendikası Başkanı ve Dayanışma Turizm LTD. Dome Hotel Yönetim Kurulu arasında sorun olan "Dome Otel Sözleşmesinde” son aşamaya gelindi.

10 yıllık sözleşmesi 15 Mayıs 2018'de sona eren Dome Otel’le ilgili yeni döneme ilişkin 24 maddelik sözleşme taslağı, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’ndan oybirliği ile geçti.

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan sözleşmenin son şekli de dün yapılan toplantı sonrası Dayanışma Turizm Ltd.’den de onay aldı. Otel çalışanları da sözleşmenin imzalanmasına olumlu yaklaştı.

Her iki taraf arasında sağlanan ortak uzlaşının taslak sözleşmenin önümüzdeki hafta içerisinde imzalanacağı öğrenildi.

YENİDÜZEN, ‘sancılı süreç’ geçiren, 9 ay sonunda taslağı oluşturulabilen ‘Dome Otel Sözleşmesine’ ulaştı.

Henüz resmileşmeyen sözleşmeye göre; Dayanışma Turizm Ltd, kâr etmese dahi Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne her yıl için asgari 150 bin dolar ödeyecek. 10 yılın sonunda Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne en az 1.5 milyon dolar ödeme yapılmış olacak.

Ancak Dayanışma Turizm Ltd, yıllık kâr payının 250 bin dolar olması hedefiyle oteli işletecek.

Sözleşme süresince 3 kez yıllık kâr payının 250 bin doların altına düşmesi halinde, İşletme Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı, üyeler ve Otel Genel Müdürü tekrar atanmamak üzere görevden alınacak.

Daha önceki sözleşmede yer almamasına rağmen, bu sözleşmenin hayata geçmesi halinde yıllık hesaplar hazırlanıp, kâr-zarar pozisyonu ortaya çıktıktan sonra sendika tarafından otele bağımsız denetçi atanacak, rapor hazırlanacak.

Bu rapor ışığında elde edilen yıllık net kârın yüzde 20’si yatırım ve renovasyon amaçları için ayrılacak, Dayanışma Turizm Ltd’e yüzde 40, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne yüzde 40 oranında eşit şekilde paylaştırılacak.

Servis ücretleri, hiçbir şekilde Turizm Emekçileri Sendikası’na aktarılmayacak. Servis ücretleri müşteriden alınacak, çalışana ödenecek.

Yeni sözleşmeye göre; 4 yıldızlı bir turistik tesisin ve/veya hotel işletmesinin gerektirdiği kuaför, SPA, kuyumcu, hediyelik eşya, cafe, restaurant, mini market, kuru temizleme, oyun salonu gibi hizmetlerin temini sağlanacak.

Sözleşmenin ardından YENİDÜZEN’e konuşan Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cenk Musaoğulları, “ Ortaya iyi bir sözleşme çıkarıldı. Turizm Emekçileri Sendikası’na iletilecek. Olumlu olursa, hafta başında imzalanır” dedi.

MADDE MADDE SÖZLEŞME…

10 yıllık süreyi kapsayacak…

Varılan mutabakata göre; işletme sözleşmesinin süresi 15 Mayıs 2018’de başlayıp, 14 Mayıs 2028’de sona erecek, 10 yıllık süreyi kapsayacak.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi sadece kâr payına ortak olacak

Dome Otel’in işletilmesi için gereken tüm finansman ve mali yükümlülükler, Dayanışma Turizm Ltd. tarafından karşılanacak.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi sadece kâr payına ortak olacak. Sözleşmeye göre; Dayanışma Turizm Ltd’in Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nden herhangi bir masraf ya da maddi talebi olmayacak.

Yatırımların denetimi için Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden hizmet alınacak

Dayanışma Turizm Ltd. Dome Otel üzerinde yatırım ve/veya renovasyon işlerini tamamen kendi mali olanakları ile ve belirtilen takvim, programa göre, elden teklif ve/veya ihale usulüyle ve/veya kendi imkanları ile yapmakla mükellef olacak.

Sözleşme kapsamında; Dayanışma Turizm Ltd. bu konuda gerekmesi halinde tüm projeleri mevzuata uygun şekilde hazırlatacak ve ilgili mercilerden onaylatacak. Yatırımların süresi içinde ve sözleşmeye uygun biçimde yapılıp, yapılmadığının denetimi için Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden hizmet alacak.

İşletme Yönetim Kurulu’na 2 üye Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi tarafından atanacak

Otelin işletilmesi veya yönetilmesi için 5 kişilik ‘kurul’ olarak anılacak, İşletme Yönetim Kurulu oluşturulacak.

Bu kurulun 3 üyesi Dayanışma Turizm Ltd. tarafından, 2 üyesi de Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi tarafından sözleşmenin imza tarihinden itibaren bir ay içerisinde atanacak.

Daha önceki sözleşmede yer almamasına rağmen, bu sözleşmeye göre; Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi, kurulda görev alacak temsilcilerini Vakıflar Yönetim Kurulu üyeleri arasından atayacak. Ancak, Vakıflar Yönetim Kurulu üyeleri arasında ekonomi, turizm, işletme veya muhasebe alanında en az lisans diplomasına sahip kişiler olması halinde İşletme Yönetim Kurulu’na öncelikle bu kişiler atanacak.

Eğer Vakıflar Yönetim Kurulu’nda bu özelliklere sahip biri olmaması halinde bir üyeyi eğitim şartı gözetmeksizin Vakıflar Yönetim Kurulu üyelerinden, diğeri ise eğitim koşullarına uygun olması şartıyla Vakıflar Yönetim Kurulu üyesi olmayan kişilerden İşletme Yönetim Kurulu’na atama yapacak.

Sendikası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, kurulda yer alamayacak

Turizm Emekçileri Sendikası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İşletme Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi olarak atanamaz. Ancak sendika başkanı ve yönetim kurulu üyeleri bu görevlerinden istifa etmek kaydıyla İşletme Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi olarak atanabilecek.

Sözleşmeye göre; Turizm Emekçileri Sendikası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Vakıflar İaresi Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve Vakıflar Genel Müdürü genel olarak atanamayacak.

3 kez yıllık kâr payı 250 bin doların altına düşerse görevden alma…

Sözleşmeye göre; Dayanışma Turizm Ltd, yıllık kâr payının 250 bin dolar olması hedefiyle oteli işletecek. Sözleşme süresince 3 kez yıllık kâr payının 250 bin doların altına düşmesi halinde İşletme Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı, üyeler ve Otel Genel Müdürü tekrar atanmamak üzere görevden alınacak.

Bağımsız denetçi atanacak

Daha önceki sözleşmede yer almamasına rağmen, bu sözleşmenin hayata geçmesi halinde yıllık hesaplar hazırlanıp, kâr-zarar pozisyonu ortaya çıktıktan sonra sendika tarafından otele bağımsız denetçi atanacak, rapor hazırlanacak.

Kâr oranları: Hem Vakıflar hem de sendikaya yüzde 40

Bu rapor ışığında elde edilen yıllık net kârın yüzde 20’si yatırım ve renovasyon amaçları için ayrılacak, Dayanışma Turizm Ltd’e yüzde 40, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne yüzde 40 oranında eşit şekilde paylaştırılacak.

Eski sözleşmeye göre kâr oranı Dayanışma Turizm Ltd’e yüzde 30, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne yüzde 30, yatırım ve renovasyon amaçları için ayrılan oran ise yüzde 40’dı…

Her yıl için asgari 150 bin dolar…

Dayanışma Turizm Ltd, kâr etmese dahi Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne her yıl için asgari 150 bin dolar ödeyecek.

10 yılın sonunda Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne en az 1.5 milyon dolar ödeme yapılmış olacak.

Ancak Türk Lirası, Dolar karşısında değer yitirip, Bakanlar Kurulu’nun döviz veya dolar kurunu yasa gücünde bir kararname ile sabitlemesi halinde bu kur esas alınarak, ödemeler yapılacak.

Mali müşavir onaylı mali rapor

Dayanışma Turizm Ltd, 1 Ocak 2018 ila 14 Mayıs 2018 dönemine ait mali müşavir onaylı mali raporunu en geç 30 Nisan 2019’a kadar Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne sunacak.

31 Mayıs 2019’a kadar da kâr payını, bir önceki sözleşmede belirtilen kâr payı oranında ödeyecek.

Hisse oranları: Yüzde 51 sendika, yüzde 49 çalışanlar…

Sözleşmede; hisse oranlarında değişikliğe gidilmedi. Buna göre şirket hisselerinin yüzde 51’i Turizm Emekçileri Sendikası, yüzde 49’u ise otelde istihdam edilmiş veya halen istihdam edilen kişilerin olacak.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi, hiçbir zaman hisse oranlarını veya yapısını değiştiremeyecek.

Otele yeni hizmetler…

Yeni sözleşmeye göre; 4 yıldızlı bir turistik tesisin ve/veya hotel işletmesinin gerektirdiği kuaför, SPA, kuyumcu, hediyelik eşya, cafe, restaurant, mini market, kuru temizleme, oyun salonu gibi hizmetlerin temini sağlanacak.

Otel müşterilerine sunulması amacıyla ve bu maksatla kullanılabilecek yerleri sözleşme süresini aşmayacak sürelerle alt kira ile kiralanacak.

Servis ücretleri…

Servis ücretleri (otelde yapılan tüm işlemlerden çalışana ayrılan yüzde 10’luk kısım ve bahşişler), hiçbir şekilde Turizm Emekçileri Sendikası’na aktarılmayacak. Toplu iş sözleşmesinde bu yönde bulunan madde kaldırılacak ya da uygulanmayacak. Servis ücretleri müşteriden alınacak, çalışana ödenecek.

Mal ve Hizmet bedelleri ile servis ücretleri ayrı ayrı kalemler halinde muhasebeleştirilecek. Taraflar, 1982 Servis Ücretleri Tüzüğü’nde herhangi bir değişiklik yapılması halinde bu uygulanacak.

Tek taraflı feshi hakkı

Dayanışma Turizm Ltd’in sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi halinde, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi, Dayanışma Turizm Ltd’e asgari 60 günlük yazılı ihbar gönderecek.

Buna rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi, işletme sözleşmesini yazılı olarak tek taraflı feshedebilecek. Böyle bir durumda Dayanışma Turizm Ltd, herhangi bir zarar-ziyan ve tazminat talebinde bulunamayacak.

Dış mali denetçi…

İşletme Yönetim Kurulu’nda iki taraftan en az birer kişinin olumlu oyu şartı ile belirlenecek olan ve iki yıl süreyle görev yapacak bir dış mali denetçi, 6 aylık denetim raporlarını hazırlayacak ve taraflara sunacak.

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cenk Musaoğulları:

“Ortaya iyi bir sözleşme çıkarıldı”

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cenk Musaoğulları, sözleşmenin tüm yönetim kurulu üyelerinin onayı ile oybirliği ile geçtiğini söyledi.

Sözleşmenin detaylarını paylaşmayan Musaoğulları, süreç ile ilgili tüm siyasi parti liderlerine ve Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’e teşekkür etti.

Musaoğulları, hukuki anlamda Başbakan Tufan Erhürman’ın da ciddi katkı koyduğunu belirterek,

“ Ortaya iyi bir sözleşme çıkarıldı. Sendikaya iletilecek. Olumlu olursa, hafta başında imzalanır” dedi.