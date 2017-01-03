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İşte dava belgeleri

İşte dava belgeleri

Modacı Barbaros Şansal'ın 14. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına ilişkin dava belgeleri ortaya çıktı

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Modacı Barbaros Şansal'ın 14. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına ilişkin dava belgeleri ortaya çıktı. Sorgu Zaptı başlığını taşıyan belgede Şansal'ın vedigi ifade ve savcının tutuklama talebi yer alıyor. Belgeye göre Şansal'ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan tutuklanmasına karar verildiği de kayda geçiriliyor. Belgede ayrıca Şansal'ın sosyal medya paylaşımlarında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğu belirtiliyor.

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