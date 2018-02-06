İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI

Bakanlar Kurulu ilk resmi toplantısında çeşitli konularda kararlar aldı.



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun, borçların yapılandırılmasını düzenleyen Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nı onayladığını belirterek, düzenlemeye göre borçların yapılandırılması 2020 yılının Ocak ayında devreye gireceğini açıkladı.



Özersay, Bakanlar Kurulu’nun ayrıca Meclis’te bekleyen ve kadük olan yasa ve önergelerin güncellenmesi, kiralık araç plakaları ile ilgili çalışma yapılması, kanser hastalıklarında bildirim zorunluluğu getirecek yasal düzenleme ve bakanlıklara bağlı Daireler Tüzüğü’nü karara bağladığını duyurdu.



Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında bugün saat 10.15 sıralarında başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.



Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaklaşık 2 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamada, bugünkü ilk resmi toplantıda alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.



ÖZERSAY: “ÇOK SAYIDA KONU GÖRÜŞTÜK”



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun ilk resmi toplantısını bugün yaptığına işaret ederek, toplantıda ülkenin yönetilmesiyle ilgili bazı konuların gündemlerine geldiğini, bunun yanında çok sayıda konuyu görüştüklerini ve bazıları hakkında alınan kararlar olduğunu aktardı.



Bakanlar Kurulu’nun Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın onaylandığını bildiren Özersay, yasaya göre, belediye personelinin primlerinin ve aynı zamanda belediyelerin vergi borcunun yeniden yapılandırılması gibi bir yasal zorunluluk olduğunu ve uygulamanın bu yılın başından itibaren yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Belediyelerin geçmiş borçlarının, hem Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı borçlarının, hem de belediyelerin vergi borçlarının devlet katkısından düşülmesi ve bu çerçevede borçlarının yapılandırılması gibi bir yasal düzenlemenin söz konusu olduğunu hatırlatan Özersay, bu yılın başından itibaren yürürlüğe girecek yasal düzenlemenin, belediyelerin pek çoğunda bir sıkıntıya neden olduğunu kaydetti.

Bazı belediyelerin bu konuda ara emri aldığını anımsatan Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bugün aldığı kararla borçların yapılandırılması konusunun bu yıl değil, 2020 yılı başından itibaren devreye gireceğini ve bu arada da belediyelerin mali sıkıntıya düşmelerini engellemek amacıyla gerek personel, gerekse belediye gelirlerinin arttırılması açısından bir çalışma yapılacağını söyledi.

KADÜK OLAN YASA VE ÖNERGELERİN YENİDEN CANLANDIRILMASI

Öte yandan Bakanlar Kurulu’nun bir önceki hükümet döneminde hazırlanan ve Meclis’te belli bir aşamaya gelen, ancak tarihlerinin geçmesi nedeniyle kadük olan yasa ve önergelerin yeniden canlandırılması, yasalaştırılması için bir çalışma yaptığını ifade eden Kudret Özersay, bir öncelik listesi belirlenerek, süresi geçmiş bazı yasa tasarısı ve yasa önerilerinin yeniden canlandırılması yönünde çalışma başlatma kararı aldığını kaydetti.

KİRALIK ARAÇ PLAKALARI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Özersay,toplantıda “kiralık araçların plakaları” konusunu da görüştüklerini de açıkladı ve bu konuda trafik güvenliğiyle ilgili bazı sıkıntılar olduğunu, farklı kurumlardan görüşler alındığını, kiralık araçlarının plakalarının trafik güvenliği açısından doğru zemine oturtulması için çalışma yapma kararı üretildiğini duyurdu.

Özersay, yakın gelecekte bu konuda yapılacak çalışmalar konusunda kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nun bugün basına yer alan hali arazi tahsisi için de bir değerlendirme yaptığını söyleyen Özersay, ilk değerlendirme olarak ortada hukuka uygunluk ve özellikle usul bakımından bazı soru işaretlerinin olduğunun anlaşıldığını, ilgili bakanın bu konuda bir çalışma yapacağını ve hukuka uygun olmayan, usulsüz olan bir durum varsa bir iptalin söz konusu olacağını kaydetti.

KANSER HASTALIKLARINA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kanser hastalıklarında bildirim zorunluluğu getirecek bir yasal düzenlemenin söz konu olduğuna işaret ederek, ancak yasa tasarısının kadük olduğunu, Bakanlar Kurulu’nun da bunun ivedi bir şekilde canlandırılması yönünde karar aldığını kaydetti.

Yaş, cinsiyet ve meslek bağlamında kanser hastalığında bildirim zorunluluğu getiren bir yasal düzenlemenin Meclis’te atılacak adımlarla kısa bir süre sonra yürürlüğe konulacağını vurgulayan Özersay, hükümetlerinin,ülkede hızla artan kanser vakalarının kayıt altına alınması ve kanser haritasının sağlıklı bir şekilde tespiti açısından bunu önemsediğini vurguladı.

BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ KARARA BAĞLANDI

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun son olarak bakanlıklara bağlı Daireler Tüzüğü’nü karara bağladığını belirterek, hangi bakanlığın altında hangi dairelerin olacağını netleştiren tüzüğün onaylandığını söyledi.

Kudret Özersay, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar için kadro tüzüğünü de, hangi bakanlık altında kaç tane müsteşar olacağını netleştiren ve her hükümet kurulduğunda aslında yürürlüğe konulması gereken ikincil işlemi, bugün alınan kararla sonuçlandırdıklarını kaydetti.

Özersay, “Hükümetin çalışmalarının daha seri ve sağlıklı yapılması açısından zaten atılması gereken bir adımdı” dedi.