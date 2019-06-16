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İsmail Dağaşaner ölü bulundu

İsmail Dağaşaner ölü bulundu

Kayıp şahıs İsmail Dağaşaner ölü olarak bulundu.

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Kayıp şahıs İsmail Dağaşaner ölü olarak bulundu. Polisin verdiği bilgiye göre, 14.6.2019 tarihinde Haspolat'ta hayvanlarını otlattığı sırada kaybolan Hamitköy'de sakin 93 yaşındaki İsmail Dağaşaner bugün saat 10:00 sıralarında Haspolat'taki ağılının yaklaşık bir km kuzeybatı kısmında ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

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