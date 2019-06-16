İsmail Dağaşaner ölü bulundu

Kayıp şahıs İsmail Dağaşaner ölü olarak bulundu. Polisin verdiği bilgiye göre, 14.6.2019 tarihinde Haspolat'ta hayvanlarını otlattığı sırada kaybolan Hamitköy'de sakin 93 yaşındaki İsmail Dağaşaner bugün saat 10:00 sıralarında Haspolat'taki ağılının yaklaşık bir km kuzeybatı kısmında ailesi tarafından ölü olarak bulundu.