İsmail Dağaşaner ölü bulundu
Kayıp şahıs İsmail Dağaşaner ölü olarak bulundu.
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Kayıp şahıs İsmail Dağaşaner ölü olarak bulundu. Polisin verdiği bilgiye göre, 14.6.2019 tarihinde Haspolat'ta hayvanlarını otlattığı sırada kaybolan Hamitköy'de sakin 93 yaşındaki İsmail Dağaşaner bugün saat 10:00 sıralarında Haspolat'taki ağılının yaklaşık bir km kuzeybatı kısmında ailesi tarafından ölü olarak bulundu.
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Etiketler : İsmail Dağaşaner , ölüm
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