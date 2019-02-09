İşletmeden “pusu” iddiası

Fehime ALASYA

Sağlık Bakanlığı, kapalı alanda sigara içilmesine izin verdiği için Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesindeki Mardo işletmecisi Hüseyin ve Erol Genç’e ceza kesti, işletme sahipleri yapılan uygulama ve müfettişlerin üslubundan yakınarak, “Bize pusu kuruldu” iddialarında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada müfettişlerin yasa dâhilinde hareket ettiği belirtildi.

Mardo işletmecisi Erol Genç, 2 Şubat tarihinde dükkândaki kapalı alanda sigara içildiği gerekçesiyle kendilerine Asgari ücretin yarısı kadar ceza kesildiğini anlatarak, yapılan uygulama ve müfettişlerin üslubundan yakındı. Yaşananları anlatan Erol Genç, iki müfettişin işletmeye pusu kurduğu iddialarında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise müfettişlerin ‘Tütün ve ürünleri yasasının’ emrettiği şekilde davranıldığı ve bunun dışına çıkılmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Müfettişlerimiz 44-2008 sayılı yasanın 9.maddenin 5.fıkrasına aykırı davranış sergilediğinden ceza kesildi. Müfettişler sadece görevlerini yaptı.

Tütün ve ürünleri yasasının emrettiği şekilde davranıldı, bunun dışına çıkılmadı.” denildi.

Konu yargıya taşınıyor

YENİDÜZEN’e ulaşan Erol Genç, konuyu yargıya taşıyacağını belirtti. Genç’in iddiaları şöyle:

“Dükkâna geldiler, tümü açılır kapanır pencere olan ve tavanı açılan dış mekanda oturan iki masa vardı. Bu insanlardan biri sigara yaktı, garsonumuz hemen camları açtı. Zaten orada oturan sadece bir masa vardı diye uyarmadık. Dükkana gelen ve içeride olan müfettişlerden biri dakikalarca oyalandı, adeta birinin sigara yakmasını bekledi, görünce de telefonla dışarıda bekleyen memuru aradı ve hemen gelip ceza yazdılar. Orada olan diğer müşterilerimizi de rahatsız ettiler. Ne bir uyarıda bulundular ne de sözlü ikazda. Adeta pusu kurdular, yazmak için oradaydılar. Bu hiç hoş değil. Daha önce hiç ceza almayan, kendi halimizde küçük bir işletmeyiz, neden önce sözlü de olsa uyarıda bulunmadılar. Adeta pusu kurup ceza yazdılar. Bu anlaşılır değil. Biz bunun peşini bırakmayacağız, bu konuyu yargıya taşıyacağız. Tüm bu anlatılanlar da zaten kamera kayıtlarında var, elimizden geleni yapacağız.”

“Denetimlere karşı değiliz ama bunların da bir uygun zamanı, yolu, yöntemi olmalı”

Yapılan denetimlerin ‘üslubunu’ eleştiren Genç, “Daha önce de gıda denetimi için geldiler. İşlerin en yoğun olduğu, en kalabalık saatte geliyorlar ve çalışan elemanlarımızı da meşgul ediyorlar. Denetimlere karşı değiliz, bir korkumuz yok ama bunların da bir uygun zamanı, yolu, yöntemi olmalı. Bu tarz denetimlerde işletmelerin de korunması gerektiğine dikkat çeken Genç, ‘suçlu muamelesi’ gibi bir arayıştan yoksun hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.