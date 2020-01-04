Islak yolda kaydı, kaza yaptı

Tatlısu - Geçitkale anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada 25 yaşındaki Hothayfa Almossafy yönetimindeki NY 271 plakalı aracı ile yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçerek, 43 yaşındaki Mithat Kargı yönetimindeki KJ 023 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu KJ 023 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Talay, NY 271 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tamara İsmail Avusakara, 22 yaşındaki Hüseyin İbrahim ve 18 yaşındaki Almira Ayman Elsayed yaralanarak Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşrtuması devam ediyor.