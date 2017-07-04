Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında İskele bölgesinde üniversite yerleşkesi kurulması amacıyla 122 dönümlük arazi belirledi.

Bölgede yerleşke kurmak isteyen üniversitelerin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na başvuruda bulunması gerekiyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yükseköğrenimde atılması gereken adımların, ilgili birimler ile yapılan istişareler sonucunda atılmakta olduğu belirtildi.

Bu bağlamda geçtiğimiz hafta, üniversite öğrencilerinin güvenliğinin sağlanması, giriş-çıkışlarının, sağlık durumlarının ve kayıt dışı olan öğrencilerin belirlenip kayıt altına alınması adına öğrenci izinlerinde bir takım düzenlemelere gidildiği, yeni Yükseköğretim Yasası ile birlikte üniversite açma izinlerinin Meclis onayına bağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni Yükseköğretim Yasası’nda ise Ön Değerlendirme Kurulu vasıtasıyla, kurulacak üniversitelerin ihtiyaç olan bölgelere yönlendirilmesine olanak sağlandığı da kaydedildi.

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında ise Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün talimatı, İskele bölge halkının, sivil toplum örgütlerinin ve İskele Belediyesi’nin beklentileri ve talepleri doğrultusunda İskele bölgesinde 122 dönümlük arazinin üniversite yerleşke alanı olarak belirlenmesine karar verildi.

Açıklamada, bu kararın bölgenin hem ekonomik hem de sosyo-kültürel yapısına ciddi anlamda katkı sağlayacağı vurgulandı.

İskele üniversite yerleşke alanı olarak belirlenen bölgeye yeni yükseköğretim kurumu kurmak veya mevcut üniversiteler içerisinden var olan bölgeye kampüs kurmak isteyen kurumların, projeleri ile birlikte Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na başvurmaları gerekiyor.

Yapılan başvurular Yükseköğretim Ön Değerlendirme Kurulu’nda değerlendirilecek, olumlu bulunan projeler bölge halkı ve kamuoyu ile paylaşılarak Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacak.