İskele'nin sevilen isimlerinden 32 yaşındaki Hüseyin Çakırlı'nın genç yaşta yaşama veda etti. Çakırlı, bugün İskele'de öğle namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İki çocuk babası olan Çakırlı aynı zamanda Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nda da çalışıyordu.

Ankara Devlet Konservatuarı mezunu Hüseyin Çakırlı’nın lösemi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Sesin sahnemizde, kostümlerimizde, gülüşün yer yüzünde gezsin"

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, sosyal medya hesabından Çakırlı'nın ailesine başsağlığı diledi. Yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi: "Acı kaybımız...Tiyatromuzun değerli oyuncularından Hüseyin Çakırlı'yı çok genç yaşta zamansız bir şekilde 28. 07. 2020 de kaybettik. Cenazesi bugün öğle namazından sonra İskele Mezarlığına defnedilecektir. Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Derin bir üzüntü içindeyiz. Işıklar yoldaşın olsun Hüseyin. Sesin sahnemizde, kostümlerimizde, gülüşün yer yüzünde gezsin..."