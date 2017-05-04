İskele Belediyesi’nin Ecevit Meydanı ile Çarşı Merkezi Geliştirme Projesi’nin ilk etap çalışmaları başladı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkıları ve İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarından finanse edilecek iki etaplı projenin ilk etabı , yağmur suyu drenaj hattı döşenmesi ve asfalt yaması, çarşı içi yol üzerine parke döşenmesi ile telefon hatlarının yeraltına alınmasından oluşuyor.

5 bin metrekare parke, 300 ton yama asfalt,1 kilometre kanal taşı ve 2 kilometre yağmur suyu drenaj hattı döşenecek proje için öngörülen bütçe 500 bin TL.

İskele Ecevit Meydanı’nın da dahil olduğu proje kapsamında çalışmaların yapılacağı sokaklar ise şöyle:

“Şht. Necmi Ali Sokak, Hasan Tahsin Sokak, Şafak Sokak, Dr. Fazıl Küçük Caddesi, Helvacıoğlu Sokak, Ebe Günay Hanım Sokak, Şht. Davut Sadık Sokak, Lala Paşa Sokak Ümmü Haram Sokak (kısmen), Bozdağ Sokak, Dr. Orhan Müderrisoğlu Caddesi(kısmen)”

Proje ile çarşıda ticari ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnafın ekonomik kazançlarını artırmak, çarşıya kültürel ve turistik nitelik kazandırmak ve çarşıyı çekim merkezi yapmak hedefleniyor.