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İskele’de kaza: 6 araç birbirine girdi

İskele’de kaza: 6 araç birbirine girdi

İskele-Karpaz yolu, Kurtuluş-Ergazi yol kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada 6 araç birbirine girdi. 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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İskele-Karpaz yolu, Kurtuluş-Ergazi yol kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada 6 araç birbirine girdi. 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olay yerinde, ayrıntılar birazdan…

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