İskele’de kaza: 6 araç birbirine girdi
İskele-Karpaz yolu, Kurtuluş-Ergazi yol kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada 6 araç birbirine girdi. 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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İskele-Karpaz yolu, Kurtuluş-Ergazi yol kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada 6 araç birbirine girdi. 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis olay yerinde, ayrıntılar birazdan…
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