Işıklar tamir edildi, trafik normale döndü

SAAT: 14.20

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yer alan trafik ışıkları tamir edildi, trafik akışı normale döndü.

Polis konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: Sabahleyin Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Alpet trafik ışıklarında meydana gelen trafik kazası sonrası hasara uğrayan trafik ışıkları tamir edildikten sonra cadde üzerinde sanayi ve Taşkınköy istikametine dönüşler için yeniden trafiğe açıldı.

Polis konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: Sabahleyin Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Alpet trafik ışıklarında meydana gelen trafik kazası sonrası hasara uğrayan trafik ışıkları tamir edildikten sonra cadde üzerinde sanayi ve Taşkınköy istikametine dönüşler için yeniden trafiğe açıldı.

Lefkoşa’da Altınbaş ışıklarında yaşanan kaza nedeniyle, trafik ışıkları devre dışı kaldı.

Bu sabah itibariyle meydana gelen arıza nedeniyle polis ekipleri, Sanayi bölgesi hattını trafiğe kapattı.

Işıklarda yaşanan sorun nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Fotoğraflar Ayşe Güler- Fehime Alasya