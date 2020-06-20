İŞÇİLER BABALAR GÜNÜ İÇİN KUZEYE GEÇTİ

Bir süre önce karantina koşulları nedeniyle güneye geçen bir grup Kıbrıslı Türk işçi özel izinle Babalar Günü nedeniyle aileleri ile görüşmek ve vakit geçirmek için kuzeye geçti. Kermiya geçiş kapısından Cumartesi gününün ilk dakikalarında kuzeye geçen işçiler 14 günlük karantina koşulu olmadan kuzeyde kalıp yeniden güneye geçebilecek.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’a çalışmaya giden vatandaşların 20 Haziran Cumartesi günü karantinaya girmeksizin KKTC’ye geçebileceğini belirtmişti.

Özersay, yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında, çalışmak için Güney’e geçen vatandaşların Pazar günü babalar gününü aileleriyle geçirebilmeleri yönünde görüş birliğine varıldığını kaydetmişti.

Özersay, “Çalışmak için Güney Kıbrıs’a giden ve halen orada bulunan vatandaşlarımızın, 20 Haziran Cumartesi günü PCR test sonuçlarını göstererek, karantinaya girmeksizin KKTC’ye geçebilmeleri yönünde Bakanlar Kurulu’nda görüş birliğine varılmıştır. Bu karar, Güney Kıbrıs’a çalışmaya giden vatandaşlarımızın karantina sıkıntısı yaşamaksızın babalar gününü aileleriyle geçirebilmelerine olanak vermek üzere alınmıştır” demişti.

Özersay, bu maksatla yapılacak geçişlerin Metehan sınır kapısından gerçekleşmesi yönünde bir düzenleme de yapıldığını aktarmıştı.