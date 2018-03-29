İş kazasına 2 yıl hapis...

Mağusa’da 2015 yılı Nisan ayı içerisinde meydana gelen ve Aydın Nurçin’in ölümüyle sonuçlanan iş kazasında, Nurçin’in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Tansel Zaimler hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından açıklandı. Başta “Cezai suç teşkil edecek ihmal derecesine varmayan tedbirsiz ve dikkatsiz araç sürüp bir kişinin ölümüne sebep olma” olmak üzere 5 davadan yargılanarak suçlu bulunan sanık Zaimler, 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Kaldıraç araçla geri geri giderken Nurçin’i ezmişti...

Sanık Tansel Zaimler, 10 Nisan 2015 tarihinde Mağusa’da Döveç İnşaat Şirketine ait yarım inşaat halinde bulunan apartman önündeki Akgöl Sokak boyunca sol yan dikiz aynası bulunmayan LF 175 plakalı kaldıraç araç ile dikkatsiz ve tehlikeli bir şekilde geri geri seyrederken o esnada aracın sol arka kısmında yol içerisinde yaya olarak ayni istikamete doğru yürüyen Aydın Nurçin’e aracın sol arka tekerleği ile çarpıp üzerinden geçmesi sonucu ölümle neticelenen bir kaza yapmıştı.

“Ölümle sonuçlanan bir iş kazasına sebebiyet verdi...”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, sanık Tansel Zaimler’i aleyhine getirilen her 5 davadan da suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum olduğu birinci davanın “Cezai suç teşkil edecek ihmal derecesine varmayan tedbirsiz ve dikkatsiz araç sürüp bir kişinin ölümüne sebep olma” olduğunu anımsatan Aksun, sanığın mahkum olduğu diğer davaların ise “Motorlu araçlar, yol ve trafik” yasasına dayandığını belirtti. Aksun, huzurlarındaki kazada sanığın iş veren tarafından yetkilendirilip kaldıraç araçla tuğla taşıma görevini ifa ederken işlenmiş olduğundan dolayı bu olayın iş kazası olarak nitelendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, sanığın bir yol üzerinde motorlu bir araç kullanırken tedbirsizlik ve ölümle sonuçlanan bir iş kazasına sebebiyet verdiğini vurguladı.

Kazanın önlenmesi mümkün olabilirdi...”

Sanık Tansel Zaimler’in kullanımındaki aracı geri geri sürerken temel ihtiyacı konumundaki dikiz aynalarından birinden mahrum olduğunu belirten Heyet Başkanı Fadıl Aksun, kazanın sol dikiz aynasının olmadığı tarafta meydana geldiğini anımsattı. Aksun, sanığın bu aracı kullanmaya başladığı anda sol dikiz aynasının var olmadığını bilir durumda olduğuna dikkatleri çekerek, sanığın bu noksanlıkla aracın sürücü koltuğuna oturduktan sonra geri geri gelirken sol yan ve arkasını gözüyle kontrol etmediğini, eğer kontrol etmiş olsaydı bu kazanın önlenebilmesinin mümkün olacağını vurguladı.

Müteveffa, sanık ve işveren kusurlu bulundu...

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, kararında kazanın oluşumuna neden olan kusurlara da değinerek sanık Tansel Zaimler ile işveren şirket olan Dörter Construction Ltd.’yi yüksek derecede, müteveffa Aydın Nurçin’i ise ikinci derecede kusurlu bulduklarını açıkladı. Aksun, müteveffa Aydın Nurçin’in çalıştığı ve iş sahası olduğunu bildiği bir alan içerisinde geri geri hareket eden bir iş aracının yanından yürüyerek arkasına geçmesinin ve sırtını araca dönerek yürümeye devam etmesinin bu kazanın oluşumunda katkısal kusur oluşturduğu yönünde bulgu yaptıklarını açıkladı. Bu kazada Aydın Nurçin ve sanık haricinde iş verenin sorumluluğunun da incelenmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Aksun, Çalışma Dairesi raporunda İşveren konumundaki Dörter Construction Ltd.’nin çeşitli mevzuat kapsamında sorumluluğunun tespit edildiğini ve şirket aleyhine ceza davası getirildiğini belirtti. Aksun, sanığın kullanımında olup işveren şirkete ait olan araçta sol dikiz aynasının yerinden çıkmış olduğunun görüldüğünü belirterek, bu eksikliğin giderilmesinin işverenin sorumluluğunda olduğunu vurguladı. İşverenin, sorumluluğu dahilindeki iş aracının hayati aksamlarından olan sol dikiz aynası olmaksızın bu aracı işçisi olan sanığın kontrolüne verdiğini söyleyen Aksun, sanığın ise bu aracı mevcut haliyle kullanarak geri geri giderkensol tarafını gözüyle kontrol etmediğini ve bu kazanın oluşumuna işvereni ile birlikte yüksek düzeyde sebebiyet verdiğini açıkladı. Aksun, müteveffa Aydın Nurçin’in ise kendisine tehlike yaratacak şekilde iş sahası içerisinde geriye hareket eden bir iş aracının yanından geçip arkası araca dönük şekilde yürümeye devam ederek kazanın oluşumunda ikinci derecede katkı koyduğunu açıkladı.

2 yıl hapis...

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, iş sağlığı ve iş güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için iş ortamında oluşabilecek tehlikelerin, sağlığa zararlı olabilecek şartların risk ve tehlike analizlerinin yapılarak ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. İş güvenliği için işveren bilinci yanında etkin denetimin de şart olduğunun görüldüğünü ifade eden Aksun, bunun için Çalışma Dairesinin etkin bir şekilde görev yapması gerektiğini vurguladı. Aksun, mahkeme huzurunda emare olarak bulunan tahkikat raporunun Çalışma Dairesi tarafından kazadan itibaren 11 ay sonra hazırlanmasını hayretle karşıladıklarını belirtti. Sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza dışında ceza verilmesinin mümkün olmayacağı gibi kusuru ile de orantılı olmayacağını belirten Aksun, sanık Tansel Zaimler’i 2 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.