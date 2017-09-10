Tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası olan Irma, hız kesmeden yoluna devam ediyor. Karayipler'de geçtiği adaları yerle bir eden kasırga, Küba'nın kuzeyine ulaştı.

Cuma akşamı ve Cumartesi sabahı Küba'da etkili olan Irma Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine doğru ilerliyor. ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEDA), kasırganın vurduğu yerlerde yıkıcı olacağı uyarısında bulundu. Küba'ya gelmeden önce Irma, Karayip'teki ada ülkelerinde en az 20 kişinin ölümüne yol açtı. Kasırganın altyapıya verdiği hasar nedeniyle bölgede iletişim hatları kesildiğinden, ölü sayısının önümüzdeki günlerde artmasından endişeleniyor. Karayipler'de geçtiği adalarda büyük yıkıma neden olan kasırgadan şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişi etkilendi. Küba'nın kuzeyinde şiddetli rüzgarlara ve yağmura yol açan Irma'nın güzergahı üzerinde bulunan Florida'da ise eyalet nüfusunun çeyreğini oluşturan 5,6 milyon kişiye evlerini terk etmeleri söylendi. Irma, Küba'nın on yıllardır gördüğü ilk 5 şiddetinde kasırga oldu. Başkent Havana'daki BBC muhabiri Will Grant, adanın kentleri ile taşrası arasındaki iletişim hatlarının hasar gördüğünü ve bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığını aktardı. Saatte 300 km hızla ilerleyen Irma'nın hızı ana karaya yaklaştıkça bir miktar azaldı ve saatte 270 km'ye geriledi. En tehlikeli seviye olan kategori 5 olarak sınıflandırılan kasırganın kategorisi de 4'e düşürüldü. Ancak ABD'li yetkililer kasırganın hâlâ aşırı derecede tehlikeli olduğunu uyarısında bulundu. Turks ve Caicos takım adalarının en büyüğü Grand Turk adasında evlerin çatıları uçarken, yerleşim yerlerinin büyük kısmında sel felaketi yaşanıyor. Adada elektrik iletim altyapısı da ciddi biçimde hasar gördü ve evlerin büyük kısmı elektriksiz kaldı. Benzer durumlar, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'nin kasırgadan etkilenen bölümleri için de geçerli. Turks ve Caicos adalarını vurup geçen kasırga Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'ye ciddi yağış bıraktıktan sonra Küba'nın kuzeyine ve Bahamaların merkezine ulaştı.

Reuters yaklaşık 50 bin turistin Küba'yı terk ettiğini, kuzey sahillerindeki otellerin bomboş olduğunu bildirdi. Kasırganın haftasonundan itibaren Florida'da etkisini göstermesi bekleniyor. Kızılhaç örgütü, şu ana kadar 1,2 milyon kişinin Irma Kasırgası'ndan etkilendiğini, ilerleyen günlerde bu sayının 26 milyona çıkacağını söyledi. Örgüt ayrıca temiz suya erişimin kesildiği bölgelerde salgın hastalık riskinin ortaya çıktığını da ifade ederek, "Afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artması muhtemel" dedi. Turks ve Caicos takım adalarının en büyüğü Grand Turk adasında evlerin çatıları uçarken, yerleşim yerlerinin büyük kısmında sel felaketi yaşanıyor. Adada elektrik iletim altyapısı da ciddi biçimde hasar gördü ve evlerin büyük kısmı elektriksiz kaldı. Benzer durumlar, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'nin kasırgadan etkilenen bölümleri için de geçerli.