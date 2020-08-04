“İrade buradadır, Lefkoşa’dadır”

Meclis Genel Kurulu'nda kürsüye gelen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersin Tatar, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın Türkiye ziyaretine ilişkin de konuştu, gelişmelerin 'irade tartışması' yarattığına işaret ett: "İRADE BURADADIR, LEFKOŞA'DADIR" dedi.

Kıbrıslı Türk mücadelesi tarihinin bir ‘varoluş mücadelesi tarihi’ olduğuna vurgu yapan Erhürman,bu nedenle parti gözetmeksizin herkesin ‘kendi cari giderlerimizi karşılamaktan’ mutluluk duyduğuna işaret etti.

Demokrasi denilen şeyin, halkın iktidarı anlamına geldiğine değinen Erhürman, Kıbrıslı Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinin aynı zamanda bir ‘varoluş’ mücadelesi olduğuna vurgu yaptı.

Kıbrıs çözümüne ilişkin görüşmelerde ‘siyasi eşitliğin’ üzerinde durulması nedeninin de bu olduğunu altını çizdi.

Genel Kurul Salonu’nda Başbakan Tatar, YDP ve DP Başkanları’nın olmadığına ve Türkiye’ye gitmek üzere olduklarına işaret eden Erhürman, bir süreden beridir yeni bir Hükümet formülünün gündemde olduğunu hatırlattı.

11 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine işaret eden Erhürman, “Bu ziyaretin bunlarla ilgili olduğuna ilişkin konuşulması bile, olmasından iyidir” dedi, bunun Kıbrıslı Türk Halkı’nın özne olma, özgüven olma mücadelesine zarar verdiğini kaydetti.

“Doğru zemin, iradenin tartışılır hale gelmemesidir” diyen Erhürman, Başbakan’la iki muhalefet liderinin Ankara’ya davet edilmesi ve gitmesinin, kafalarda soru işaretleri yarattığını, bu soru işaretlerinin de iradenin tartışılması adına yeterli olduğunu belirtti.

Bugün gerçekleşen bu hamlenin, tasvip edilecek bir hamle olmadığını söyleyen Erhürman, Türkiye'de ne konuşulacağını bilinmemesine karşın, konuşulmasının dahi kötü olduğu görüşünü belirtti.

Bu gelişmenin Hükümet’in yok hükmünde olmasının üzerine de tuz- biber ektiğine de işaret eden Tufan Erhürman, Hükümet'in yanlış adımları sayesinde kendi ayaklarımız üzerinde durma hedeflerine zarar gelmişken, bir de irade tartışmasının yaratıldığının altını çizdi.