İnternet üzerinden Seyrüsefer ödemeleri başlıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı araç seyrüsefer harcı, muayene harcı ve yurt dışı çıkış harcı ödemeleri 6 Ocak 2020 Pazartesi itibariyle internet üzerinden (online) yapılabileceğini açıkladı.

6 Ocak'tan itibaren dileyen araç sahiplerinin, haftanın 7 günü, 24 saat boyunca hizmet verecek olan siteye www.bub.gov.ct.tr adresinde “ARAÇ KAYIT HARÇ ÖDEMELERİ” bağlantısını tıklayarak girerek seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harç ödeme işlemlerini yapabilecek.

Bakanlık, kurulan sistemin tam anlamıyla etkin bir şekilde çalışabilmesi, doğabilecek sorunlara müdahale edebilmesi için 3-4 haftalık bir geçiş süresi öngörüldüğünü açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, araç sahipleri, bu süre zarfında yaşanabilecek herhangi bir sorun ile ilgili şikayetlerini “1300” numaralı telefona veya info@bub.gov.ct.tr adresine e-posta yolu ile göndermeleri istendi.

Sistemin, polis, muayene istasyonları ve Gümrük Dairesi ile entegrasyonu sağlanmasıyla birlikte kurumlar arası seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçları bilgileri paylaşılabilecek.

Yapılan açıklamada, "Araç sahipleri, harç ödemesi yapılan belgelerin çıktısını, seyir esnasında araçlarında bulundurmaları yasa gereği zorunludur" denildi.

YENİ HARÇ ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?