“İnsani yardımlar, normal bir şekilde yeniden başlıyor”

Kıbrıs Cumhuriyeti, İnsani Konular ve Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslılar İçin Cumhurbaşkanlığı Komiseri Fotis Fotiou, hafta içerisinde Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden Kıbrıslı Rumlar ve Maronitlere (enklavlar) insani yardım gönderme sürecinin normal bir şekilde yeniden başlayacağını açıkladı

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Komiser Fotiou, “UNFICYP, işgal rejiminin Karpaz ve Maronit köylerinde ikamet eden enklavlara insani yardım gönderilmesine izin verdiği konusunda bizi bilgilendirdi” dedi.

Fotiou, “hükümet daireleri gelecek hafta enklavlara insani yardım göndermeye hazırdır” şeklinde konuştu.