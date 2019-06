“İnsan, ailesi neredeyse orada mutlu olur”

Dila ŞİMŞEK

Kıbrıs’a 16 yıl önce taşınan Ukraynalı Alona Sönmez, şu anda Lefke’de yaşıyor ve Nadir Sera’da çiçekçilik yapıyor. Aynı zamanda fotoğrafçılıkla uğraşan Sönmez, yaşamını bizlerle paylaşıyor.

Aslen Ukraynalı olan, ancak Rusya’da doğup yaşamış Alona Sönmez, üniversite zamanına geldiğinde, memleketi Ukrayna’ya gitmiş. “Okulumu bitirmeye çalıştım ama bitiremedim. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle, çalışmak için Kıbrıs’a geldim” diye anlatmaya başlıyor.

“Kıbrıs’a çalışmak için gelmiştim”

Sönmez, “Babam, bir an önce kendi ayaklarım üzerinde durabilmemi ve geçinebilmemi istiyordu. Kıbrıslı aileler, çocuklarına her yaşta maddi manevi her desteği yapıyor. Ama bizde kültür farkı olduğundan, babam maddi desteği yavaş yavaş kesmişti. Ben de hayatımı geçindirebilmek için iş bulmak istedim” diyor. Ülkesindeki ekonomik sıkıntılardan dolayı başka yerlerde kendine bir hayat aramaya başlayan Sönmez, bir arkadaşının tavsiyesiyle Kıbrıs’a çalışmaya geldiğini dile getiriyor.

“Burası, çocuk yetiştirmek için belki de dünyadaki en güzel yer”

Sonrasında ise, Lefkeli, seracılıkla uğraşan eşi ile tanışıp, Kıbrıs’ta yaşamaya karar verdiğini söyleyen Sönmez, “Şimdi üç çocuğumuz var ve çok mutluyum. Kıbrıs’ı, özellikle de bizim Lefke’mizi çok seviyorum. Burası, çocuk yetiştirmek için belki de dünyadaki en güzel yer. Havası, temiz ortamı, üretimi, yeşilliği ve deniziyle harika. Her şeyini çok sevdim ve buranın insanları ile de çok iyi anlaşıyorum” şeklinde konuşuyor.

“Ben oldum olası çiçekleri çok severdim”

Sönmez, eşi seracılıkla uğraştığı için, karanfil de üretip toptancıya sattığını belirtiyor, “Ben oldum olası çiçekleri çok severdim. Hem yetiştirmeyi, hem de kendilerini. Bu yüzden on sene önce, bu dükkanımız Nadir Sera’yı açtık. Çiçeklerle ilgileniyor, zamanımı burada geçiriyorum. Herkes çiçeklerimizi çok beğeniyor” diye devam ediyor.

“Fotoğraf çekmekten çok büyük keyif alıyorum”

Çiçeklerin yanı sıra, fotoğrafçılığa büyük ilgi duyduğunu söyleyen Sönmez, “Fotoğraf çekmekten çok büyük keyif alıyorum. Genellikle portre fotoğraf çekmeyi seviyorum. Bir keresinde, köyde 80 yaş ve üzeri kişilerin fotoğraflarını çekmiştim ve bir sergi oluşturmuştuk. Herkes çok beğenmiş, çok olumlu tepkiler almıştım” diye ifade ediyor.

“Memleketimi çok özlediğim, gidip görmek istediğim anlar oluyor…”

Alona Sönmez, Kıbrıs’ta olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam ediyor: “Maalesef memleketimde birisi kalmadı. Babam Amerika’ya, annem ise Roma’ya taşındı. İnsan ailesi neredeyse orada mutlu olur, benim de ailem eşim ve çocuklarım. Tabii ki memleketimi çok özlerim, bazen nostaljik olduğum anlar olur ve gidip görmek isterim. Ama Kıbrıs’ı çok seviyorum ve burada yaşamak istiyorum”