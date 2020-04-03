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İngiltere’den 1 acı haber daha

İngiltere’den 1 acı haber daha

Corona virüs, İngiltere’de yaşayan bir Kıbrıslı Türk’ün daha yaşamına neden oldu. Uzun süredir Londra’da yaşamını sürdüren Ersin Mehmet Soyalan, Corona virüs Covid 19 nedeniyle bu sabah yaşamını yitirdi.

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Corona virüs, İngiltere’de yaşayan bir Kıbrıslı Türk’ün daha yaşamına neden oldu. Uzun süredir Londra’da yaşamını sürdüren Ersin Mehmet Soyalan, Corona virüs Covid 19 nedeniyle bu sabah yaşamını yitirdi.

Ersin Mehmet Soyalan’a iki gün önce Covid 19 teşhisi konduğu, 2 gün içerisinde de yaşamını yitirdiği elde edilen bilgiler arasında.

Soyalan’ın 1945 doğumlu ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

KIBRISLI TÜRKLER (29 kişi)

Elmaziye Kamil, Mustafa Ahmet, Kâmil Ahmet (87), Ahmet Rasit, Yıldıray Faik, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Şufta, Zülfiye Osman, Güney Osman Tarzan (77), Safi Levent, Mustafa Mehmet, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan, Rahme Erdoğan Tayip, Fezile Mustafa, Doğan Ahmet Konkurt (72), Arif Niyazi, Samime Bilginer (79), Çetin Çetinkaya, Serdar Bali, Tayfun Salih (54), Ahmet Kâmil (62), Osman Mehmet (6?), Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf (Veci) (85) Türker Enver (63) ve Ersin Mehmet Soyalan (75)

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