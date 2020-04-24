İngiltere'deki Kıbrıslılar bu kardeşlere ağlıyor

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Rum Andy ve Lonnie Leonida kardeşler, Covid-19 yüzünden birkaç gün arayla hayatını kaybetti.

55 ve 57 yaşındaki iki kardeşin ölümü İngiltere'deki Kıbrıslıları yasa boğdu.

İngiltere'de yayımlanan gazetelerde ve sosyal medya gruplarında yer alan haberlere göre, Andy ve Lonnie Leonida kardeşler, geçen hafta North Middlesex Hastanesi'ne yatırıldı. İkisi de ventilatöre bağlanan kardeşler yoğun bakım ünitesine alındı.

Kardeşlerden 55 yaşındaki Lonnie, hastanede üçüncü günde, 57 yaşındaki Andy ise dün Covid-19'la mücadeleyi kaybetti.

Her iki kardeş de inşaat sektöründe birlikte çalışıyordu.