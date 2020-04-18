İngiltere'deki kayıplarımız 200'ü geçti
Fileleftheros gazetesi, İngiltere’de şu ana kadar Coronavirüs yüzünden 200’den fazla Kıbrıslı’nın hayatını kaybettiğini yazdı
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Fileleftheros gazetesi, İngiltere’de şu ana kadar Coronavirüs yüzünden 200’den fazla Kıbrıslı’nın hayatını kaybettiğini; 120 Kıbrıslı Rum, 65 Kıbrıslı Türk ve bir Maronit’in Londra’da, geriye kalan 14 Kıbrıslı Rum’un da Birleşik Krallık sınırları içerisindeki diğer bölgelerde hayatını kaybettiğini belirtti.
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