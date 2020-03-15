* Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Göksu: "Öğrencilerimizi anlayarak, kâr-zarar hesabını açıklayarak, rasyonel bir dille yaklaşalım. Geldikleri takdirde karantinaya uymalarının ne derece önemli olduğunu her daim vurgulayalım"

* "Tek başlarına aylar sürecek bir karantina, hayat boyu sürebilecek psikiyatrik sorunlara yol açabilir, halen hastalık kapmadılarsa orada kalarak kapabileceklerini göz ardı etmeyelim"

Koronavirüs salgınından etkilenen Avrupa ülkelerinden biri ve Kıbrıslı Türklerin ada dışında en çok bulunduğu ülke olan İngiltere'de eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler, Kıbrıs'a gelmemeleri yönünde yapılan çağrılara yanıt verdi, bunun "rasyonel ve bilimsel yaklaşımdan uzak" olduğunu belirtti.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Genel Sekreteri, Cambridge Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet Göksu, İngiltere'de eğitim görenlerin adaya gelmesinin doğurduğu riski bildiklerini ama öğrencilerin İngiltere'de tek başlarına, aylar sürecek bir karantinada kalmalarının da hayat boyu sürebilecek psikiyatrik sorunlara yol açabileceğinin göz ardı edilmemesini istedi. Göksu, "Öğrencilerimizi anlayarak, kâr-zarar hesabını açıklayarak, rasyonel bir dille yaklaşalım. Geldikleri takdirde karantinaya uymalarının ne derece önemli olduğunu her daim vurgulayalım" dedi.

Mehmet Göksu'nun "İNGİLTERE'DEKİ ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ NE YAPMALI?" başlığıyla Facebook'taki paylaşımı şöyle:

Herkese merhaba. Aşağıda İngiltere'den gelen öğrencilerle ilgili insanların haklı olarak endişelerini belirttiği çok sayıda yorum görüyorum. Ben Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Genel Sekreteriyim. Cambridge Üniversitesinde tıp eğitimi görüyorum. Krizi yönetmeye çalışan birisi olarak sizlerle en sağlıklı bilgileri paylaşmanın ve desteğinizi istemenin doğru olduğunu düşündüm.

360 üyesi olan bir Federasyon olarak son günlerde krizi yönetmek için gerçek anlamda durmaksızın, 24 saatlik tempolarla çalışmaktayız. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Psikologlar Derneği gibi kurumlarla devamlı temas ve koordinasyon içerisindeyiz.

Oradaki öğrencilerimizde tam bir panik ve kafa karışıklığı hâkim. Buradaki en önemli nokta, öğrencilerimizin panik hâlinin giderilmesi ve rasyonel karar vermeye teşvik edilmesidir. Biz bu nedenden dolayı elimizden geldiğince öğrencilerimizle karşılıklı iletişim içerisinde bulunmaya, bilgilendirmeye çalışıyoruz.

Dün bu saatlerde, Tabipler Birliği'nden de bilgi alarak ve salgınlarla ilgili dünya literatürünü inceleyerek, Kıbrıs'a gelmenin ve İngiltere'de kalmanın tüm risklerini içeren, detaylı bir risk değerlendirmesi hazırladık. Şu an biraz güncelleme istiyor belki ama en altta vereceğim linkten okuyabilirsiniz. Gelmelerinin doğurduğu riski hepimiz biliyoruz. Ama orada, tek başlarına, aylar sürecek bir karantinada kalmalarının da HAYAT BOYU SÜREBİLECEK psikiyatrik sorunlara yol açabileceğinin bilim tarafından gösterildiğini, hâlen hastalık kapmadılarsa orada kalarak kapabileceklerini göz ardı etmeyelim. Kıbrıs'a gelmelerine karar vermeleri takdirinde çok sıkı karantina kurallarına uymaları çok çok önemli. Dolayısıyla bu konuda öğrencilere özel bilgilendirme çalışmaları yaptık ve burada karantinada olanlar için bir grup oluşturduk.

BURAYA GELEN ÖĞRENCİLERİMİZE DAİR: Aşağıda gelen öğrencilerin çoğu karantinaya uymaz diye yorumlar vardır. BU DOĞRU DEĞİLDİR. Onlarca öğrenciyle iletişim içerisinde olan birisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki öğrencilerimizin geneli ailelerini ve ülkelerini düşünme konusunda çok hassastır. Lütfen sosyal medyada gördüklerinizi genellemeyiniz. Karantina kuralları konusunda bilgilenip uygulamaktadırlar. AMA bazı öğrencilerin uymadığına dair yazılanları çok çok ciddiye alıyoruz. Lütfen karantina kurallarına uymadığını sosyal medyadan gördüğünüz öğrencileri, nasıl ve ne gördüğünüzü belirterek bizlere bildiriniz.

ÇOK ÖNEMLİ OLARAK yukarıdan bakan, öğrencilerimize vebalı muamelesi yapan "gelmeyin Kıbrıs'a" türü yorumlar rasyonel ve bilimsel bir yaklaşımdan uzaktadır. Biz ülkemiz ve öğrencilerimiz için herkesi sakinleştirmeye ve rasyonel davranmaya itmeye çalışırken, bu gibi yorumlar sadece onları panikletmektedir. Öğrencilerimizin ülkeye dönüşünü azaltmadığı gibi, sakinleştirme yolundaki çabalarımıza zarar vermektedir, bu da iyi düşünülmemiş davranışlara yönelmelerini doğurabilir. Orada kalarak ülkesi için fedakârlık yapan gençlerimizin de moralini bozmaktadır. LÜTFEN BU GİBİ YORUMLARDAN KAÇINALIM. Öğrencilerimizi anlayarak, kâr-zarar hesabını açıklayarak, RASYONEL BİR DİLLE yaklaşalım. Geldikleri takdirde karantinaya uymalarının ne derece önemli olduğunu her daim vurgulayalım.

Sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Çok sayıda öğrencimiz orada kalarak ülkelerini ve ailelerini riske atmamak için çok büyük bir fedakârlık yapmaktadırlar. Bu gençlerimizin önünde psikolojik açıdan çok zorlu bir süreç vardır. Uzak bir ülkede, yapayalnız bir odada kapalı, hasta olan insanlarla mutfak, tuvalet paylaşarak aylarca yaşamayı hayal edebilir misiniz? Bu öğrencilerimiz için psikolojik destek çok önemlidir. Psikologlar Derneği sağ olsunlar çok olumlu cevap verdiler bize, ama bu gruptan da destek çıkmak isteyenler lütfen iletişime geçsinler.

Rum tarafı son yapılan bir açıklamada orada kalan öğrencilere €750 değerinde maddi yardım yapacağını söylemiştir. Bizim öğrencilerimizin de desteğe ihtiyacı olacaktır. Gerek hükümetle iletişim, gerekse yardım anlamında ilgilenebilecek olanlar lütfen iletişime geçsinler.

Keza o öğrencilerimiz, maske, antibakteriyel jel, hatta ve hatta tuvalet kâğıdı gibi temel ihtiyaçlardan mahrum kalabilirler. Burada da diasporanın rolü büyüktür.

Ailelerde de büyük bir endişe ve panik hâkim. Bu aileler hepimizin arasında, hepimizin dostu, akrabası... Onlara destek olmak, teskin etmek bizim elimizde.

Hep beraber bu krizi atlatacağımızı umarak, herkese anlayışı ve desteği için şimdiden teşekkürler...