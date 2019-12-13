İngiltere'de Muhafazakarlar önde
İngiltere'de 2015'ten bu yana yapılan üçüncü kez genel seçimde oy verme işlemi sona erecek. Sandık çıkış anketlerine göre Muhafazakar Parti 368, İşçi Partisi ise 191 sandalye kazandı.
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İngiltere'de 2015'ten bu yana yapılan üçüncü kez genel seçimde oy verme işlemi sona erecek.
Sandık çıkış anketlerine göre Muhafazakar Parti 368, İşçi Partisi ise 191 sandalye kazandı.
Buna göre muhafazakarlar önceki seçime göre 51 sandalye daha fazla kazanırken, İşçi Partisi 71 sandalye kaybetti.
ngiltere'de oy verme işleminin sona ermesinin açıklanan sandık çıkış anketine göre Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti seçimi açık farkla kazandı.
Yine sandık çıkış anketine göre 650 üyeli Avam Kamarası'nda partilerin sandalye sayıları şöyle olacak:
Muhafazakar Parti 368
İşçi Partisi 191
İskoç Ulusal Partisi 55
Liberal Demokrat Parti 13
Plaid Cymru 3
Yeşil Parti 1
Diğer partiler 19.
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