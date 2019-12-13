İngiltere'de Muhafazakarlar kazandı

İngiltere'de erken seçimi büyük farkla Muhafazakar Parti kazandı

Muhafazakar Parti oyların yüzde 43'ünü aldı, İşçi Partisi'nin oy oranı yüzde 32'de kaldı

Partilerin tahmini milletvekili sayıları: Muhazafakar Parti 364, İşçi Partisi: 203

İskoç Ulusal Partisi 49, Liberal Demokrat Parti 11, Plaid Cymru 4, Yeşil Parti 1, diğer partiler 18

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Halk Muhafazakar Parti hükümetine güçlü bir yetki verdi, Brexit'i gerçekleştireceğiz

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn: Bir sonraki seçimde partinin başında olmayacağım

Liberal Demokrat Parti lideri Jo Swinson milletvekili seçilemedi

SNP lideri Sturgeon: İskoçya 'Biz bir Boris Johnson hükümeti istemiyoruz. AB'den ayrılmak istemiyoruz' dedi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel: İngiltere'ye güçlü bir mesaj vereceğiz, Brexit için bundan sonra atılacak adımlara hazırız

Britanya'da yapılan erken genel seçimin sonuçları açıklanmaya devam etse de, Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson, parlamentoda çoğunluğu kazanmayı garantiledi. Johnson'ın zafer konuşmasından kısa süre önce beklenenin çok altında sonuçlar almakta olan İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Jeremy Corbyn, bir sonraki seçimlerden önce görevinden ayrılacağını açıkladı.

Sonuçlara göre Muhafazakar Parti ve Johnson beklentileri aşarak Avam Kamarası'nda büyük çoğunluk elde edecek ve Brexit'in kontrolünü tekrar eline alacak. Resmi olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Muhafazakar Parti, Avam Kamarası'na giren diğer bütün partilerin toplamından daha fazla sandalye elde edecek. Johnson'ın seçim öncesinde en önemli söylemlerinden biri, "Brexit'i halletmek için Parlamentoda işe yarar bir çoğunluk elde etmeliyiz" olmuştu.

BBC'nin tahminlerine göre Muhafazakar Parti, 650 kişilik Avam Kamarası'nda 357 koltuğa sahip olacak. Bu durumda Johnson liderliğindeki Muhafazakarlar, Britanya'nın 'Demir Leydi' lakaplı eski başbakanı Margaret Thatcher'ın 1987'de aldığı sonuçlardan bu yana partileri için en iyi sonucu almış olacaklar.

Londra'da bir zafer konuşması yapan Johnson, hükümetine "Brexit'i halletme yetkisi verildiğini" ifade etti ve yeni hükümetin "halkın iradesine" saygı duyacağını belirterek ikinci bir Brexit referandumu ihtimalini tekrar reddetti.

Johnson, eski Britanya Başbakanı Theresa May'in istifasının ardından bir halk oylamasıyla değil, partisinin içinde yapılan oylamayla başbakan olmuştu. Johnson, bu sonuç ile halk tarafından seçilerek bu makamdaki görevini devam ettirme hakkı kazandı.

Diğer taraftan seçimden önce yapılan anketlerde Muhafazakar Parti'nin sadece 28 koltuk gerisinde kalması beklenen İşçi Partisi'nde ise hüsran yaşanıyor. 12 Aralık'a büyük umutlarla giden İşçi Partisi'nin 1935'den bu yana en kötü sonuçlarını elde ederek sadece 201 sandalye kazanacağı tahmin ediliyor.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, bir sonraki seçimde partisinin başında olmayacağını söyleyerek ayrılık sinyali verdi. Görevinden hemen istifa etmeyeceğini ifade eden Corbyn, "sonuç üzerine" düşünme süreci boyunca partisindeki genel başkanlık görevini sürdüreceğini bildirdi.

2010'dan bu yana iktidar olamayan İşçi Partisi, Muhafazakarlara üst üste dördüncü defa bir seçimde kaybetmiş oldu.