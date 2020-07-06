İngiltere, Kıbrıs'ı muaf tuttu

10 Temmuz`dan itibaren Kıbrıs`tan İngiltere`ye gidenler, 14 gün karantina zorunluğundan muaf tutulacaklar.

Kıbrıs, Coronavirüsü açısından düşük riskli kabul edilen 59 ülkeden biri olarak Britanya Ulaştırma Bakanlığı listesine dâhil edildi.

Listede Kıbrıs dışında Yunanistan, İspanya, Türkiye, İtalya ve Fransa gibi Britanyalılar için popüler tatil yerleri de yer alıyor.

Portekiz, ABD, Rusya, Çin ve Latin Amerika ülkeleri gibi ülkelerden gelenler, iki hafta boyunca kendi kendine tecrit etmek zorunda kalacaklar.

Covid-19 salgınıyla ilgili güvenli ülkeler listesi yayımlanmasından hemen sonra, Britanya Dışişleri Bakanlığı, 17 Mart`tan bu yana geçerli olan tüm yurt dışı seyahatlerine karşı genel kapsamlı seyahat tavsiyesinde değişiklik yaptı.

Kıbrıs`ın yanı sıra listedeki diğer ülkeler için de yeni seyahat tavsiyeleri şunları söylüyor: “4 Temmuz`dan itibaren Kıbrıs, Britanya Dışişleri Bakanlığının zorunlu olmayan tüm uluslararası seyahatlere karşı tavsiyesinden muaftır. Bu, COVID-19 risklerinin mevcut değerlendirmesine dayanmaktadır. ”

Tüm Kıbrıs muaf

Öte yandan Londra Gazete, İngiltere Ulaştırma Bakanlığına ulaştı, Kıbrıs’ın kuzeyinden Türkiye üzerinden İngiltere’ye giden yolcuların 14 günlük karantina uygulamasına muaf tutulup tutulmayacağını sordu.

Ulaşım Departmanı sözcüsü Londra Gazete’ye yaptığı açıklamada, kuzeyin de muaf tutulacağını belirtti.

Yapılan açıklama şöyle: “İngiltere hükümeti tarafından alınan karar çerçevesinde, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye 14 günlük karantinadan muaf tutulacak. Kuzey Kıbrıs’ta buna dahildir, bu ülkeden gelecek olan yolcuları karantina zorunluğu kapsamıyor.”