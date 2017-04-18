İngiltere erken seçime gidiyor

Brexit kararından sonra sorunlar ve tartışmalarla çalkalanan İngiltere, 8 Haziran’da milletvekili genel seçimine gidiyor.



Başbakan Theresa May, Euronews’den canlı yayınlanan basın toplantısında, Brexit için güçlü bir hükümete ihtiyaç bulunduğunu kaydederek erken seçim kararını açıkladı.



May, muhalefeti, sergilediği tavırlarla AB ile Brexit müzakerelerinde ellerini zayıflatmakla suçladı.



May’in açıklamasına göre, erken seçim konusu yarın parlamentoda ele alınacak.

