İncirli: “Sağlık çalışanlarının emeği sömürüldü”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, içinde bulunulan yüzyılda yayıncılığın ne kadar önemli olduğunun görüldüğüne işaret ederek, yayıncılığın en önemli konusunun da demokrasinin yerine getirilmesine katkısı olduğunu belirtti.

Kendi yayın platformunun oluşturulması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini kaydeden İncirli, olması gereken ilkelerle ilgi bilgi vererek BRT’deki uygulamaları eleştirdi.

İncirli, sağlıkta mesai sonrası çalışmanın zaruri olduğunu belirterek, söz konusu olanın ek mesai değil de nöbet ve vardiya olduğunu söyledi.

24 saat çalışma zorunluluğunun çalışanların inisiyatifine bırakılmış bir şey olmadığını vurgulayan İncirli, tutulan nöbetlerin de keyfe göre olmadığını ve bu kişilere ödeme yapılmamasının, gayrı yasal çalıştırıldıkları anlamına geldiğini belirtti.

Pandemi döneminde sık sık teşekkür edilen sağlık çalışanlarına mesai ödeme yetkisi verilmediğini ve bu insanların emeği sömürülerek, yasa dışı çalıştırıldıklarını dile getiren İncirli, eylemlilik sürecine giren sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Gün aşırı nöbet tutan kişilerin izin hakkının da gasp edildiğini dile getiren İncirli, ödenek ve izin konusunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, yapılanların anayasa ihlali olduğunu ileri sürdü.

Ülkedeki tüm kamu görevlilerinin pandemi döneminde maaşlarının kesildiğini, milyarlarca bağış toplandığını, bu paraların nereye harcandığını hala bilmediklerini kaydeden İncirli, hala pandemi hastanesi olmadığını ve ikinci tomografi cihazının ise bir iş insanı tarafından alınacağının açıklandığını hatırlatarak, “Peki devlet bu pandemi yükünün neresinde?” diye sordu.

İncirli, devletin insanların yanında olması gerekirken, her gün teşekkür edilen sağlık çalışanlarının ek mesailerinin dahi ödenmediğini, bunun da günün sonunda bir cari açık olduğunu hatırlatarak, bu açığın imzalanan protokol çerçevesinde niye kapatılmadığını sordu.

Kadrolarda boşluk olmasına rağmen özel anlaşmalarla işe alınan ambulans şoförlerinin pandemi döneminde ekstra risklerle çalıştığına işaret ederek, bu eşitsizliklerin giderilmesini istedi.

İncirli, insan ticaretinin herkesin içini ürperten bir konu olduğunu, ceza yasasında değişiklik yapıldığını ancak insan ticareti yapan kişilere karşı mücadele etmek gerektiğini yineledi.