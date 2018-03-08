İmparator Gece Kulübü’ne iki asgari ücret ceza

28 Şubat tarihinde, Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde mermer işinde çalışırken iş kazası geçiren ve parmağı yaralanan 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat ve kendisine iş veren Deniz Arslandoğan’ın çalışma izinsiz olarak çalıştıklarının Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından tespit edilerek, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası uyarınca, işveren olan İmparator Gece Kulübü’ne iki asgari ücret idari para cezası uygulandı

YENİDÜZEN

Alayköy’de 28 Şubat’ta 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat’ın iş kazası geçirmesi ardından Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili işverene ceza kesti.

YENİDÜZEN’in 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat ile yaptığı röportajı ardından Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş kazasının gerçekleştiği İmparator Gece Kulübü’ne iki asgari ücret idari para cezası uyguladı.

Ayrıca Mustafa Barış Polat ve kendisine iş veren Deniz Arslandoğan’ın çalışma izinsiz olarak tespit edilirken, gerekli yasal prosedür izlenerek, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’ne gereğinin yapılması için bildirim yapıldığı belirtildi.



Bakanlık açıklama yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, 28 Şubat tarihinde, Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde mermer işinde çalışırken iş kazası geçiren ve parmağı yaralanan 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat ve kendisine iş veren Deniz Arslandoğan’ın çalışma izinsiz olarak çalıştıklarının Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından tespit edildiği, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası uyarınca, işveren olan İmparator Gece Kulübü’ne iki asgari ücret idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Kayıt dışı çalışırken yakalanan her iki kişi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerekli yasal prosedür izlenerek, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’ne gereğinin yapılması için bildirimin yapıldığı belirtildi.



YENİDÜZEN, Mustafa Barış Polat’a ulaşmıştı

Hatırlanacağı üzere gece kulübünün yapı çalışmasında geçirdiği iş kazası sonucu yaralanan ve kaçak işçi olduğu ortaya çıkan 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat, YENİDÜZE’e kendisine iş veren kişinin iş kazası sonrası cebine 10 TL yol parası verip, ‘kaçak’ olduğu için polise şikayetçi olmamasını istediğini söylemişti. Polat, “Günlük işçi olarak inşaatta işledim. O gün el arabasında kum taşırdım. El arabası aniden devrildi. Devrilince parmağım mermer ve el arabasının arasında kaldı, kesildi. Hastaneye gittik doktor baktı. Orta parmağımda 4 cm kopma meydana geldi. Deniz beni hastaneye götürmüştü ama bırakıp kaçtı” demişti.

“Deniz” isimli soyadını bilmediği bir şahsın kendisini işe aldığını belirten Polat, “kaçak çalıştığımı bilmiyordum. Kazadan sonra beni işe alan kişi kendisinin de çalışma izni olmadığını söyledi. 10- 15 bin TL ceza ödeyeceğiz deyince polise şikayetçi olmadım” demişti.

Bakanlık: “5 Mart’taki iş kazasıyla ilgili de soruşturma sürüyor”

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son günlerde yaşanan iki iş kazası ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 28 Şubat’ta meydana gelen iş kazası ile ilgili İmparator Gece Kulübü’ne iki asgari ücret idari para cezası uygulandığı, 5 Mart tarihinde Alayköy- Türkeli anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili tahkikatın sürdüğü kaydedildi.

5 Mart tarihinde Alayköy- Türkeli anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ML 944 Z plakalı aracı süren Yıldıray Ünsal ve araçta yolcu olarak bulunan Katip Gürbüz ile Bedri Sönmez’in iş dönüşü kaza geçirdiğinin Çalışma Dairesi tarafından tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “35/2008 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre iş kazası: ‘Bir işyerinde veya iş gereği olarak işyeri dışında veya işyerine gidiş gelişlerde meydana gelen ve bağımsız olarak veya bir işverene bağlı olarak çalışan şahısları hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan beklenmedik, planlanmamış ve istenmeyen bir olay’ olarak tanımlanmaktadır. Meydana gelen trafik kazası, iş dönüşü olduğu için daire tarafından iş kazası tahkikatına başlanmıştır. Kaza yapan araçta bulunan yolcuların birinin seramikçi, ikisinin boyacı olduğu; Alayköy’de faaliyet gösteren Sexy Lady isimli gece kulübünde iş yaptıkları, birinin çalışma izinli olduğu ancak çalışma izninin başka bir işveren adına olduğu diğer iki çalışanın ise kayıt dışı olduğu Çalışma Dairesi tarafından tespit edilmiştir. Çalışma Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili tahkikatı devam etmektedir. Tahkikatın tamamlanmasıyla daire tarafından ilgili yasal mevzuat uyarınca gereken yaptırımlar uygulanacaktır”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığımız, son günlerde art arda yaşanan üzücü iki iş kazasıyla ilgili izlenen yasal prosedür ve uygulanan yaptırımlar hakkında kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirme ihtiyacı duymuştur” denildi.