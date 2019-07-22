İmar Planı'nda gergin bekleyiş

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nda sona gelindi. Taslak metin üzerinde çalışmaları devam eden imar planı, bölge belediye başkanları tarafından ‘tam not’ almadı.

YENİDÜZEN'e konuşan İçişleri ve Yerel Yönetim Bakanı Ayşegül Baybars, çalışmalarda sona gelindiğini, taslak çalışmanın halkla paylaşılacağını ifade etse de hem İskele hem de Yeniboğaziçi belediye başkanları ise çalışmadaki belli başlı noktalarda uzlaşı sağlayamadıklarını aktardı.

Ayşe GÜLER

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nda sona gelindi.

Taslak metin üzerinde çalışmaları devam eden imar planı, bölge belediye başkanları tarafından ‘tam not’ almadı.

İçişleri ve Yerel Yönetim Bakanı Ayşegül Baybars, çalışmalarda sona gelindiğini, taslak çalışmanın halkla paylaşılacağını ifade etti ancak içerikle ilgili detay paylaşmadı.

Hem İskele hem de Yeniboğaziçi belediye başkanları ise çalışmadaki belli başlı noktalarda uzlaşı sağlayamadıklarını aktardı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ‘Long Beach’ olarak bilinen bölgesinin bir kısmının imara kapatıldığını, bazı bölgelerin tarım arazisi ilan edildiğini söyledi, “Merit Cyprus Garden yolu üzerinde 2-3 kat izni getirildi. Sanayi bölgesinin yeri noktasında uzlaşamadık. Topçuköy yoluna sanayi bölgesinin taşıma düşüncesi var. Daha önce üniversite bölgesi olacağı açıklanan yer, şu anda daha farklı noktalara kaydırılmak isteniyor. Bu konularda uzlaşamadık” dedi.

Sadıkoğlu, taslakla ilgili halka bilgilendirme toplantısının ardından başlayacak 42 günlük itiraz sürecini değerlendireceklerini belirtti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise Mormenekşe ve Yeniboğaziçi bölgesi gelişme alanı içerisinde olmasına rağmen, bazı yerlerin imara kapatıldığını kaydetti, aynı şekilde taslak çalışmaya göre Kuzucuk-Ötüken bölgesinin büyük kısmına da inşaat izni verilmeyeceğini belirtti.

Şu anda 400’ün üzerinde onaylanan dosya olduğunu, birçoğunun da imara kapatılan bölgede yer aldığını kaydeden Zurnacılar, bu konuda ciddi sıkıntı yaşanacağını aktardı.

Öte yandan görüş almak için aradığımız Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e de gün boyunca ulaşılamadı.

TASLAK ÇALIŞMADAN ÖNE ÇIKANLAR-İTİRAZ NOKTALARI İskele’de ‘Long Beach’ olarak bilinen bölgesinin bir kısmı imara kapatıldı, bazı bölgeler tarım arazisi ilan edildi.

İskele’de sanayi bölgesinin Topçuköy yoluna taşınması gündemde.

‘Üniversite bölgesi’ olacağı açıklanan yerin, orman arazi olduğu gerekçesiyle farklı noktaya kaydırılması düşünülüyor

Mormenekşe ve Yeniboğaziçi’nde bazı yerlerin imara kapatılması gündemde…

Kuzucuk-Ötüken bölgesinin büyük kısmına imara kapatılacak.

Sunum yapıldı…

Şehir Planlama Dairesi’nde önceki gün imar planı çalışması kapsamında bölge belediyelerle toplantı yapıldı.

Toplantıda taslak çalışmanın son şekli ile ilgili belediye başkanlarına sunum yapıldı

“Açıkçası, yapılan çalışmalar çok tatmin edici değil.

Long Beach bölgesinin bir kısmı imara kapatıldı. Bazı bölgeler tarım arazisi ilan edildi. Hemen yanında, 2 kilometre uzağında 10 kata açılan bölgeler var.”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu

BELEDİYE BAŞKANLARI NE DÜŞÜNÜYOR?

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu:

Çalışma çok tatmin etmedi, belli noktalarda uzlaşamadık

“Şehir Planlama Dairesi ve bölge belediyeleri olarak sürece destek olmak için ekip kurduk. Taslak çıktı. Önerimiz; İskele’de süreci hep birlikte götürmekti. Dönemsel olarak toplantılar oldu, fikir ayrılıkları da yaşandı.

Dün bir toplantı yaptık. Son halini gördük. Belli noktalarda uzlaşı sağlayamadık.

Sunum yapıldıktan sonra 42 günlük yasal itiraz süreci var. Bu süreç içerisinde bilimsel anlamda değerlendirmeler yapacağız. Somut veriler doğrultusunda plan ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.

Bakanlık çalışma yürütürken, yoğunluğun bir noktada olmasını istedi. Daha önce üniversite bölgesi olacağı açıklanan yer, şu anda daha farklı noktalara kaydırılmak isteniyor. Buna gerekçe olarak da orman arazisi olması gösteriliyor.

Sanayi bölgesinin yeri noktasında uzlaşamadık. Topçuköy yoluna sanayi bölgesinin taşıma düşüncesi var.

Herkesin istediği şeyler olsun demiyoruz. Ama çalışmalar yapılırken alt yapı bizim için önemli. Kanalizasyon planlanması yapılmalı. Taslak çalışmayı alıp, incelemek istedik, vermediler. Şehir Planlama Dairesi’nden inceleyebileceğimiz söylendi.

Taslağı bize vermediler. Dünkü toplantıda da ilettik, çalışmayı yapan arkadaşlar bölgeye gelsin, İskele’yi adım adım gezelim… Açıkçası, yapılan çalışmalar çok tatmin edici değil.

Long Beach bölgesinin bir kısmı imara kapatıldı. Bazı bölgeler tarım arazisi ilan edildi. Hemen yanında, 2 kilometre uzağında 10 kata açılan bölgeler var. Merit Cyprus Garden yolu üzerinde 2-3 kat izni getirildi.”

“Yeniboğaziçi hassas bir bölge, ayrı bir çalışma yapılma gerektiğini söyledik. Yanlışların iyileştirilmesini istedik. Belediyenin ekonomisi turizm ve kalkınmaya dayalı. Emirname, 2018’de yürürlüğe girdi. Bu olaydan en fazla biz mağdur olduk. Belediye ön imar izni veremiyor.”

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar:

Birçok projenin olduğu bölgenin imara kapatılması gündemde

“Mormenekşe ve Yeniboğaziçi bölgesi gelişme alanı içerisinde olmasına rağmen, bazı yerlerin imara kapatıldığını gördük.

Saklı kent, Batıkent projeleri hep bu bölgelerde… Birçok projenin olduğu bölgenin imara kapatılması gündemde, tekrar değerlendirilmesini istedik.

Yeniboğaziçi’nde köyün yarısı sit alanı. Bölgenin korunmasına karşı değiliz ancak gelişecek yerlerimiz var.

Taslak çalışmaya göre Kuzucuk-Ötüken bölgesinin büyük kısmı imara kapatıldı.

Mormenekşe’nin güney kısmı da aynı şekilde imara kapatıldı. Şu anda bekleyen 400’ün üzerinde dosya var. 10 Aralık öncesinde belediye bu projeleri onayladı, üstelik birçoğu da bu alanların içerisinde…

“Kat sınırlaması olmayan bölgeye 2-3 kat sınırı”

Yeniboğaziçi’nde Fasıl 96’ya göre yüksek kat hakları var, anayola kadar kat sınırlaması yok. Bu nedenle de araziler pahalı.

Burada ciddi apartman ve yüksek kat var. Ancak şu anda yapılan çalışma ile 2-3 kat sınırlandırılması getirileceğini öğrendik. Tazminat hakkı gündeme gelebilir. Çünkü emirnamenin yürürlüğe girmesi öncesinde yani 10 Aralık’ta projeler onaylandı.

2016’da imar planı karar verildiyse o zaman karar alınacaktı. 3 yıl ara verildi, birçok proje yapıldı.”

“Yanlışların iyileştirilmesini istedik”

“31 Ekim’den bugüne kadar çalışmalara müdahilim. Bir süredir çalışmalar birlikte yürütüyoruz. Herkesin memnun olacağını çalışma olmalı. Halkın imar planı yapılırken mağdur edilmemesini, bölgelerin konumlarına göre imarlaşmasını önerdik. Yeniboğaziçi hassas bir bölge, ayrı bir çalışma yapılma gerektiğini söyledik. Yanlışların iyileştirilmesini istedik. Belediyenin ekonomisi turizm ve kalkınmaya dayalı. Emirname, 2018’de yürürlüğe girdi. Bu olaydan en fazla biz mağdur olduk. Belediye ön imar izni veremiyor. Diğer ilçe belediyeleri sıkıntı yaşamadı.

Çalışmanın son şeklini net olarak görmedik. Harita üzerinde çalışma yapıldı, eksiklerini söyledik. Yeniboğaziçi bölgesinde hızlı büyüyen yapılanma var. Özellikle Mağusa, Yeniboğaziçi’ne doğru büyüyor.”