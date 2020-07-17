İmar çıkmazı

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı tam bir kaosa dönüştü. İmar Planı ilan edilmedi, ‘Emirname değişikliği’ resmi gazeteden geri çekildi, Şehir Planlama Dairesi ise belediyelere gönderdiği bir yazı ile “eski emirnamenin geçerli olduğunu” duyurdu.

Fehime ALASYA

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı tam bir kaosa dönüştü. İmar Planı ilan edilmedi, “Emirname değişikliği” resmi gazeteden geri çekildi, Şehir Planlama Dairesi ise belediyelere gönderdiği bir yazı ile “eski emirnamenin geçerli olduğunu” duyurdu.

UBP-HP hükümetinin adeta kördüğüme döndürdüğü Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı dün de gündemden düşmedi.

Resmi Gazete’de yeni bir emirname yayınlanmadı, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan belediyelere ve sivil toplum örgütlerine bir yazı göndererek Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesine ilişkin olarak önceki emirnamenin yürürlükte olduğunu duyurdu.

Hukuk çevreleri, Şehir Planlama Dairesi tarafından yayınlanan genelgenin hukuki bir geçerliliği olmadığını iddia etti.

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, belirsizlik nedeniyle avukatlarından da görüş alarak projesiyle başvuran kişileri beklettiklerini dile getirdi.

“Yok hükmündedir”

14 Ocak’ta yayımlanan Resmi Gazete’de İmar Planı’nın kendi kendini 15 Temmuz’da yok ettiğine ilişkin yasal zemini anımsatan Avukat Ürün Solyalı, gelinen aşamada Şehir Planlama Dairesi’nin yayımladığı genelgenin de yasal ve hukuki geçerliliği olmadığını savundu.

Solyalı, “Yasal olarak hayatta olmayan bir emirname üzerine genelge gönderilmesi yok hükmündedir” dedi.

Avukat Ürün Solyalı:

“Bu emirname öldü. İyi İdare Yasası’na göre katılımcılık ilkesiyle yeniden tüm kesimlerin görüşleri alınmalıdır”

İmar Planı ve beraberindeki süreci YENİDÜZEN’e değerlendiren Avukat Ürün Solyalı, özetle şunları ifade etti:

“14 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararın 29. Maddesi ’15 Temmuz’da kendiliğinden emirnamenin ortadan kalkacağı mevzuatını yarattı. Bundan önce imar planı hazırlanırsa emirnameni bu tarihten önce olsa dahi yürürlükten kalkabileceği ifade dildi.

Burada öngörülen süreç 15 Temmuz’da emirnamenin Resmi Gazete’de yayımlanan bir uzatma kararı yayımlaması mecburiyeti gerektirir.

Önce süresiz olarak ertelendiği açıklandı, ardından sehven olan başka bir karar yayımlandı. Ondan önceki işlemler dikkate alınmadan, emirnameyi süresiz uzatan bir gazete yayımı var.

15 Temmuz 2020 geçtiğine ve sürenin de uzatılmadığına göre aslında elimizde emirname yok. Dün itibariyle emirname ortadan kalktı.”

“Bu sadece korkutmak ve oyalama maksadıdır”

“Genelgeler idarenin iç işleyişini organize eden direktifler verir, vatandaşı etkileyecek pozisyonlar yaratmaz. Bugün yayımlanan genelgede, müdür dairelere yazı gönderdi. Burada açıkça görüyoruz ki henüz gönderilen herhangi bir şeyin Resmi Gazete’de yayımlanmadığından ve yayımlanması için gönderdiklerinden bahsediliyor. Bunu göndermeleri hayata geçirdikleri anlamını taşımaz.

Resmi Gazete’de yayımlanan bir şey olmadığı için hiçbir şekilde dikkate alınacak bir gerekçe olamaz.

Hukuken dikkate alınacak bir gerekçe değildir. Bu genelgenin bana göre yasal olarak bir anlamı veya hükmü yoktur. İdare, yasal olarak hayatta olmayan bir emirname üzerine basarak genelge gönderdi, bu genelge yok hükmünde bir genelgedir. Bu sadece korkutmak ve oyalama maksadıdır.

Yasal olarak hayatta olmayan bir emirname üzerine genelge gönderilmesi yok hükmündedir.”

“Bu emirname öldü, nasıl 6 ay daha yaşatalım diyebiliriz?”

“Bir boşluk doğdu ve bu boşlukta ortaya çıkan şey, ancak yeni bir emirnamedir. Bu durumda da tüm sürecin katılımıyla, görüşmeler ve sunumla sil baştan yapmakla sorumludurlar. İyi İdare Yasası’na göre katılımcılık ilkesiyle yeniden tüm kesimlerin görüşleri alınmalıdır. Bu boşlukta ortaya çıkan proje, aynısı bile olsa yeni bir emirname sayılır. Ortada kendi kendini imha eden bir emirname var, aynısı olsa da bunun yerine gelecek olan şey yenidir. Bu emirname öldü, nasıl 6 ay daha yaşatalım diyebiliriz? Yeni bir şey olacak, yeniden herkesin huzuruna gidecek, İyi İdare Yasası’na göre bu yapılmalıdır.”

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter:

“Proje için gelenler var, bekletiyoruz”

Bölgedeki yerel yönetimlerden Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise bu kararlar gölgesinde bile bazı vatandaşların projesi için belediyeye başvurduğunu anlattı, belirsizlik nedeniyle avukatlarından da görüş alarak bu kişileri beklettiklerini dile getirdi.

Sürecin uzaması ve bu şekilde gelişmesiyle ilgili de yorumda bulunan Arter, “Önce bekleyip devletin niyeti nedir, bu plan nedir ne değildir görmeliyiz. Gelinen aşamada tüm süreci kapsayan emirnamenin bütününü yeniden incelemek isteyeceğiz” dedi.

YENİDÜZEN’le konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Arter özetle şunları belirtti:

“15 Temmuz’da yürürlükteki emirnamenin bitmesi ve yenilenip yayımlanması gerekti. Bu yapılırken bazı değişiklikler yapılarak yayımlanmak istendiği için hükümet tarafından geri çekildi. Sorunlu ve yoruma açık bir sürece girmiş olduk.

Bu (dün) sabah görüştük ve bu ortamı birlikte değerlendirdik. Şimdiki yasal zeminimiz nedir bunu net olarak bilmemiz gerek. Kimi kesimler Fasıl 96 kurallarına dönüş geçerlidir diyor. Her tarafın görüşlerini değerlendiriyoruz ama bu arada bazı vatandaşlar çalışmaya başladı bile. Biz planlı bir büyüme ve gelişme istiyoruz. Bu süreçte bize Şehir Planlama’dan gelen bir yazı oldu, bununla birlikte avukatlarımıza danıştık, biz bir yere kadar yetkiliyiz. Proje için gelenlere bir gün müsaade etmelerini rica ettim. Önce bekleyip devletin niyeti nedir, bu plan nedir ne değildir görmeliyiz.

Gelinen aşamada tüm süreci kapsayan emirnamenin bütününü yeniden incelemek isteyeceğiz. Bu artık ipin üzerinde yürümeye benziyor, her yanlış adım yıkıcı sonuç doğurabilir. İyi ki İyi İdare Yasası kapsamında da hareket edilmeli.

Keşke daha tatmin edici, anlaşılır, net açık, süreci ve ilerleyen günleri kapsayan açıklamalar yapılmalı.”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars:

“İmar Planı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmeli”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

Baybars “Tabi ki bir koalisyon hükümetindeyiz. Bu bağlamda ortaklarımızın plan üzerinde yeniden ek süre talebi olmuştur. Bu nedenle de imar planı resmi gazetede yayınlanmadı ve geçici süreliğine 15 Temmuz 2020 tarihine kadar emirname koşul ve kurallarının geçerli olduğu altı aylık bir süreç yaşandı” dedi.

Baybars, “gelinen aşamada daha fazla belirsizliğe yol açmayacak şekilde, en kısa sürede üzerinde uzlaşı sağlanan Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Maalesef hükümet ortağımızın plan üzerinde pandemi süresince yeterli çalışmayı gerçekleştiremediğini belirtmesiyle Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkındaki son çalışmalarını tamamlamaları için emirnameyi uzatma gündeme yeniden geldi. Bu bağlamda hükümet programında yer alan Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi için ortaklarımızı bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Ülkenin emirnamelerle yönetilmesini doğru bulmadıklarını da belirten Bakan Baybars, ortaklarımızın makul talepleri olursa, tabi ki bunu Şehir Planlama Dairesi uzmanlarımız, belediyelerimiz, KTMMOB ve paydaşlarla yeniden paylaşarak ortak uzlaşı sağlarız” ifadesini kullandı.

Şehir Planlama’dan Belediyelere Genelge:

Emirname geçerlidir

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan belediyelere ve sivil toplum örgütlerine bir yazı göndererek Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesine ilişkin olarak önceki emirnamenin yürürlükte olduğunu, yapılacak işlemlerin mevcut emirname kural ve koşullarına göre yapılması gerektiğini açıkladı.

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan bugün kaleme aldığı yazıyı Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi belediyelerine, Mağusa ve iskele kaymakamlıklarına ve Mimar ve Mühendis Odaları Birliğine gönderdi.

16 Temmuz 2020 tarihli belgede şu ifadelere yer verildi: Gazimağusa, İskele , Yeniboğaziçi geçiş süreci Emirnamesi'nin 29. Maddesi, ilgi emirnameyi 15 Temmuz 2020 tarihinde veya öncesinde İmar Planı'nın yürürlüğe girmesi halinde sonlandırmakta idi.

Dairemiz 15 Temmuz 2020 tarihinde, 29 madde ile ilgili KKTC resmi gazetesinde yayınlanmak üzere emirname değişikliğini, yetkili makamlara iletmiştir. Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ile yaptığımız sözlü görüşmede emirnamenin müktesep haklar haklar maddesi ile ilgili alınmış olan ara eminin devam ettiği tarafımıza bildirilmiştir.

Tarafımızdan yapılacak tüm işlemlerin, yürürlükte olan mevcut emirname kural ve koşullarına göre yapılması gerekmektedir.





Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

"Atılacak adımlar net olursa eylem kararını gözden geçiririz"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi bölgeleriyle ilgili imar planı çalışmalarında hükümetin atılacak adımları net ortaya koyması durumunda, eylem kararını gözden geçireceklerini kaydetti.

KTİMB’den yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili önceki akşam saatlerinde yaşanan gelişmeler üzerine değerlendirme yapan Gürcafer, “Son 24 saat içerisinde gerçekleşen gelişmeler çözüm arayışı olmakla beraber soruna çare olamamıştır” dedi.

Gürcafer, hükümet ortaklarının halkın karşısına geçerek, bir ay sonrasında ne olacağı, planın içeriğinde anlaşılamaması durumunda ekonominin önünü açmak için atılacak adımları net olarak ortaya koymaları durumunda eylem kararını gözden geçireceklerini açıkladı.

Cafer Gürcafer, aksi takdirde eylem programlarının yürürlükteki gibi devam edeceğini vurguladı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, dün yaptığı basın açıklamasında, dün süresi dolan emirnamenin yeniden uzatılması üzerine eylem yapacaklarını açıklamıştı.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu:

“İsteyen istediğini yapacak”

İskele- Yeniboğaziçi- Mağusa İmar Planı sürecinde, Emirnamenin kaldırılmasını ve yürürlükte olan uygulamanın hala açıklanmamasını “Bölgede isteyenin istediği yere, istediği şekilde yapılaşmasının önü açılabilir” diyerek yorumlayan Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, bunun bölgeyi büyük bir kaosa sürükleyeceğini anlattı.

Refikoğlu, “Bu ekonomide ve bölgedeki uzun süredir hâkim olan bu bilinmezlikte özellikle büyük inşaat firmaları bunu fırsat görerek harekete geçecektir. Bölge hızlı bir şekilde Girne olma yolunda ilerleyecektir.” dedi.

Şehir Planlama Dairesi’nin tüm belediyelere ve vize bürolarına bir yazı gönderdiğini de belirten Refikoğlu, “Aldığımız ara emrinin hala geçerli olduğu ve yeni yasanın Fasıl 96 kurallarına göre alınamayacağına dair bir yazı gönderdi.” şeklinde konuştu.

“…neden 1 buçuk yıldır bu eziyeti yaptınız?”

Gelinen aşamada iki iddia olduğuna değinen Refikoğlu, “Bir kısım hukukçulara göre emirname artık son buldu, Fasıl 96’ya dönülecek, iddianın diğer kısmı ise yerine bir şey koymadıkça emirnamenin kaldırılamayacağı oluşudur. Mademki emirnameyi kaldırıp fasıl 96’ya dönülecekti neden 1 buçuk yıldır bu eziyeti yaptınız? Tüm bunları akıl almıyor.” dedi.

“40 yıllık tarihimizde şimdiye dek eskiye dönüş görülmemiştir”

“Resmi Gazete’de yayımlanan bir şey yok. İki gün önce yayımlanan emirnameyi de sehven hata yaptık diyerek kaldırdılar.

55’e 89 İmar Yasası 40 yıl önce yapıldığında ülkenin bu kadar kötü niyetli insanların elinde yönetileceğini düşünülmemişti. Bu yasayı yazan ve şimdi emekli olan kişilerle de konuştuğumuz zaman ülkenin ve planlamanın bu kadar kötü niyetli insanlar tarafından yönetileceği düşünülmemişti diyorlar. Emirname, İmar planı yapılana dek, bölgeyi kısıtlasın, inşaat hızını arttırmasın, bölgeyi alt yapısız şekilde kaosa sürüklemesin diye yayımlanır. Bunun üzerine de İmar Planı yayımlanır. 40 yıllık tarihimizde şimdiye dek emirnamenin kaldırılması ve tekrardan Fasıl 96’ya en eskiye dönmesi görülmemiştir. Görülmesinin de mümkün olmaması gerek. Madem başa dönülecekti neden kısıtlandı? Neden şimdi yeniden serbestsiniz deniliyor?”





İmar Planı yargıya taşınıyor

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), hükümetin “Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı”na ilişkin uygulamalarını yargıya taşıma kararı aldı.

Yazılı açıklama yapan Başkanı Seran Aysal, “Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı”na ilişkin hükümetin tavrını eleştirerek, yapılanın, “bölgenin plansız olarak talanına davetiye çıkarmaktan başka bir amaca hizmet etmediğini” savundu.

Aysal, “Hükümet eğer ülkeyi plansız yönetmeyi gündemine almışsa bunu vakit kaybetmeden kamuoyuna açıklamalıdır. KTMMOB, devlette keyfiliğe yer olmadığına ve hukuk devletinde her türlü devlet işlerinin yasal zeminde gerçekleşmesi gerektiğine inanmaktadır. Hükümeti topluma ve ülkeye geri dönülmez, telafisi imkansız zararlar vermekten kaçınmaya, belirsizliği ortadan kaldıracak kararlar üretmeye ve vakit kaybetmeden asli görevlerinin gereği olan planlı yaşam yönünde irade göstermeye bir kez daha davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İmar Planı’na konu bölgelerin belediyeleri olmak üzere, muhalefet ve sivil toplum örgütlerinin de yaşananlara sessiz kaldıkları ve gerekli tepkileri vermedikleri sürece plansız kent ve plansız yaşama destek vermiş olacaklarını ileri süren Aysal, ortaya çıkacak sonuca hükümetle birlikte ortak olacaklarını savundu.

Seran Aysal, KTMMOB’nin hükümetin “yasal zeminden uzaklaşan, kamunun yararına olmayan bu kararlarını ve uygulamalarını, toplum menfaatinin korunması, gayrı yasal uygulamalardan kaçınılması, bilimsel akıl ve yönlendirme ışığında 3 yıl boyunca verilen emeğin heba edilmemesi” adına yargıya taşıyacağını kaydetti.