Girne’nin bilinen simalarından 32 yaşındaki Süleyman İmamoğlu’nun, Türkiye’de bir otel odasında ölü bulunduğu öğrenildi.

İmamoğlu’nun genç yaşta, ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. İmamoğlu’nun ölüm haberini alan sevenleri sosyal medya üzerinden acı olayı duyurdu.

İmamoğlu’nun Türkiye’de tatilde olduğu da elde edilen bilgiler arasında.

32 yaşındaki İmamoğlu’nun, epilepsi hastası olduğu öğrenilirken, ölüm nedeni ile ilgili ise henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.