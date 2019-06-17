İlkokullarda karne sevinci

İlköğretimde eğitim gören 27 bin 448 öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda bugün, karne ve ilkokul tamamlama belgeleri verildi.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı (Özel Eğitim Merkezi, Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve İlkokul) 116 devlet okulunda öğrenim gören 20 bin 123 öğrenci ile 13 özel okulda öğrenim gören 7 bin 325 okul öncesi ve ilkokul öğrencisi olmak üzere toplam 27 bin 448 öğrenci karne aldı.

Ortaöğretimde karneler 10 Haziran’da verilmişti.

Açıklamada, 2019-2020 Öğretim Yılının 16 Eylül Pazartesi başlayacağı kaydedildi.