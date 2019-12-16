İlk İHA Geçitkale'de

Türkiye’de Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı’nda konuşlu insansız hava aracı, Geçitkale Havaalanı’na gitmek üzere havalandı. İHA, saat 09.00'da iniş yaptı.

Türkiye saatiyle saat 05:00’da havalanan İnsansız hava aracı saat Kıbrıs saatiyle 09:00 sıralarında Geçitkale’ye iniş yaptı.

Geçitkale Havaalanı’nın İHA’larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda TC Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00’te Geçitkale Havaalanına uçtu.

İHA’nın yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı’na indi.

Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı’nın İHA’larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye’nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı’nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.



Anadolu Ajansı ve TRT HABER'in resmi internet sitesi İHA'nın inişini canlı yayın olarak aktarıyor