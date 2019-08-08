İlk bulgulara göre ölüm sebebi yüksekten düşme

Yunan adası Ikarya’da Pazartesi günü kaybolduktan sonra dün cesedine ulaşılan Kıbrıslı Rum Natalie Christopher'nın ölüm sebebi belirlendi. Olay yerindeki ilk incelemeye göre 34 yaşındaki genç kadın hayatını yüksek bir mesafeden düşerek kaybetti. Soruşturma kapsamında Ikarya adasına getirilen patolog Nicos Karakoukis, “tüm bulgular yüksekten düşme ile sonuçlanan ölümü işaret ediyor” dedi. Cesedin otopsi için bugün Atina’ya gönderileceği aktaran Karakoukis, Christopher'nın başının altında bir yara bulunduğu, toplanan tüm delillerin “yüksekten düşme sonucu ani ölüm” ile tutarlı olduğunu açıkladı.

Neler yaşandı?

Tatil için gittiği Yunan adası Ikarya’da 34 yaşındaki Kıbrıslı Rum Natalie Christopher Pazartesi sabahı koşmak için kaldığı otelden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu.

Partneri ile birlikte 3 Ağustos Cumartesi günü Kerame bölgesine giden 34 yaşındaki Dr Natalie Christopher, 5 Ağustos’da Atina’ya gidecekti. Pazartesi sabah uyandığında Natalie'yi aradığını söyleyen arkadaşı, "koşmaya gittiği ve henüz dönmediği yanıtını aldığını" belirtti.



Natalie Christopher'den bir daha haber alamadığını belirten partneri, saat 12.40’da kayıp olduğunu polise bildirmişti.

İngiltere doğumlu ve Kıbrıslı Rum kökenli olan Dr Natalie Christophe, European University Cyprus’ta profesyonel astrofizikçi olarak görev yapıyordu.

Cesedi dün, partneri birlikte kaldığı otelden yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta bir dağ geçidi içinde bulundu. Otel çevresinde araştırma yapan gönüllü bir itfaiyeci, Natalie'nin cesedini buldu. 72 saatlik gerilim acı bitti.

Kaynak incyprus/çeviri YD