İlim Final başarı geleneğini sürdürdü

İlim Final Dershanesi’nden yapılan açıklamada 96.50 puan ortalaması ile Gazi Yuca’nın Gazimağusa TMK birincisi ve KKTC üçüncüsü, Deniz Kumsal’ın KGS-2 sınavında 98 puanla TMK Gazimağusa Birincisi ve KKTC ikincisi, Toprak Altuntaş’ın 95.50 puan ortalamasıyla KKTC ve Lefkoşa TMK Beşincisi geldiği belirtildi.

Ülke eğitimine uzun yıllardır hizmet verirken başarıyı gelenek haline getirmenin gururunu yaşadıkları ifade edilen İlim Final Dershaneleri açıklamasında öğrencilerin dün bir araya getirilerek başarılarının kutlandığı, toplu anı fotoğrafı çektirildiği belirtildi. Açıklamada;

‘’Bu zor dönemde; öğrencilerimize bir aile ortamı yaratmaya çalıştık. Öğrencileri asla yarış atına çevirmeden, onların duygularına ve çocukluklarına dikkat ederek geçirdik bu süreci. Çalışmalarımızı dershane ortamında ama özel ders formatında yürüttük. Soru çözümlerini haftalık takip ettik ve eksikliklerini tamamladık. Bugün, bu formatla hazırlanan öğrencilerimizin %75’i Kolejli olmuştur. Emeği geçen tüm öğretmenlerine teşekkür eder; ailelerini tebrik ederiz.” denildi.

Gazi Yuca

Düzenli soru çözerek bu başarıyı elde ettiğini belirten 96.50 puan ortalamalı Gazimağusa TMK Birincisi ve KKTC Üçüncüsü Gazi Yuca, üstünde emeği olan tüm öğretmenlerine, dershaneye ve ailesine teşekkür etti.

‘’Özellikle ailemin, arkadaşlarımın, yakın çevremin ve öğretmenlerimin üzerimde çok büyük katkıları oldu, hepsine teşekkür ediyorum.’’ dedi.

‘’Her şeye rağmen bu süreçte kendime ve aileme vakit ayırdım, gerektiğinde dinlendim, gerektiğinde soru çözdüm.’ dedi. Gelecek senelerde bu sınava hazırlanacak arkadaşlarına: ‘Stres yapmasınlar, motivasyonlarını düşürmesinler, uzun zamanda düzenli çalışsınlar.’’ dedi

Toprak Altuntaş

Sınava hazırlanırken bol bol soru çözdüğünü söyleyen 95.50 puanlı TMK ve Lefkoşa Birincisi Toprak Altuntaş; bu sınavda ezber yapmanın değil, soru çözerek konuları öğrenmenin daha önemli olduğunu söyledi.

‘’KGS aslında zor bir sınav değil. Düzenli çalışmak ve konuları günlük tekrar etmek gerekiyor. Düzenli tekrar yapınca son gün stres yapmıyorsunuz ve kendinizden emin oluyorsunuz. Bu sınava beni hazırlayan tüm öğretmenlerime buradan teşekkür ederim. Ayrıca benden emeğini hiç esirgemeyen anneme özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gelecekte, tenis sporunu daha da ilerletmeyi düşüyorum; ama meslek olarak şimdilik Uçak Mühendisliğini düşünüyorum.’’ dedi.

Deniz Kumsal

Çok mutlu olduğunu söyleyen 98 puanlı Gazimağusa Birincisi ve KKTC İkincisi Deniz Kumsal, duygularını şöyle dile getirdi: ‘’Düzenli çalıştım, konuları tekrar yaptım, soru çözdüm. Ama oyun oynamaya da muhakkak zaman ayırdım. Ailem her konuda bana yardımcı oldu; onlara ve tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. KGS-2’de ilk sınavda tecrübe kazandığım için, daha sakin durdum ve güzel bir netice aldım. Aslında her sınav bir şekilde bizi daha güçlü yapıyor.’’ şeklinde konuştu.