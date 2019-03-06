İleride yargılanacaklar

Lefkoşa’da kendisinden ayrılan eski nişanlısının almış olduğu karavanı kundaklayan zanlı Z.Ş., ve erkek arkadaşı S.M.C., aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Her iki zanlı dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. ,

Polis her iki zanlının bölgede yapılan kamera görüntüsü incelemesi sonucu tespit edildiğini ve şubeye celp edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini belirten Ergüleç zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzlaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.