İkinci eylem 27 Ocak’ta yapılacak

Sosyal medyada 'Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok' ismi altında örgütlenerek, yolların kötü durumuna bağlı trafikte yaşanan sorunlara dikkat çeken topluluk, ikinci eylemini 27 Ocak Pazartesi günü saat 18.30'da yapıyor.

Eylemin nerede yapılacağını ilerleyen günlerde açıklanacağını ifade eden grubun kurucusu Fikri Marasalı, ikinci eylemin 27 Ocak'ta yapılacağını açıkladı.

Topluluğun ilk eylemi 15 Ocak'ta olmuştu.

Marasalı'nın ikinci eylem için yaptığı açıklama şu şekilde;

"Sevgili arkadaşlar, saat 17.00 itibari ile yapılacak ikinci mitingimizin hangi gün ve saatte yapılmasını sizlerin tercihine sunduğumuz anketimiz sona ermiştir. Ankete katılan arkadaşlarımızın çoğunluk kararı ile #İkinci #eylemimizin yine geceleyin 27 Ocak #Pazartesi akşamı saat 18.30'da yapılması kararlaştırılmış olup, eylemin yeri ve içeriği ile ilgili bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde sayfamız aracılığı ile sizlere bildirilecektir... Katılımınız için teşekkür eder kazasız belasız sağlıklı günler dileriz."