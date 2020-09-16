Lefkoşa38 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. İkinci hasta yoğun bakıma alındı
İkinci hasta yoğun bakıma alındı

İkinci hasta yoğun bakıma alındı

Covid-19 tedavisi gören ikinci hasta da yoğun bakıma alındı.

A+A-

Covid-19 tedavisi gören ikinci hasta da yoğun bakıma alındı.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 55 yaşındaki hastanın öksürüğü arttı, durumu ağırlaştı. Yoğun bakıma alınan hastanın takip edildiği belirtildi.

Covid-19 tedavisi gören ve durumu ağırlaşan 49 yaşındaki bir hasta daha yoğun bakıma alınmıştı.

Bu haber toplam 190 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler