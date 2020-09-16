İkinci hasta yoğun bakıma alındı
Covid-19 tedavisi gören ikinci hasta da yoğun bakıma alındı.
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Covid-19 tedavisi gören ikinci hasta da yoğun bakıma alındı.
YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 55 yaşındaki hastanın öksürüğü arttı, durumu ağırlaştı. Yoğun bakıma alınan hastanın takip edildiği belirtildi.
Covid-19 tedavisi gören ve durumu ağırlaşan 49 yaşındaki bir hasta daha yoğun bakıma alınmıştı.
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Etiketler : Covid-19
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