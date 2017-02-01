İki çocuğa cinsel istismar iddiası

Sosyal medya üzerinden yayılan, iki çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiaları ada genelinde infiale neden oldu. Adının baş harfleri B.P. olan 33 yaşındaki gencin, iki çocuğa cinsel istismarda bulundu iddiaları ortaya atıldı. Polis Basın Subaylığı “böyle bir iddia olduğu ve şahsın arandığı bilgisini” verirken, olayla ilgili daha detaylı bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada patlak veren olayın, Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde yaşandığı ve çocukların ailelerinin şikâyeti üzerine ortaya çıktığı iddia edilirken, bir diğer iddia da cinsel istismarda bulunan B.P’nin olayı arkadaşına anlatmasıyla gün yüzüne çıktığı oldu.

Lefkoşa’nın tanınmış simalarından olan B.P’nin çok sosyal ve yardımsever kişiliği ile bilindiği, bu yüzden arkadaşlarının bu iddialara anlam vermekte zorlandığı öne sürüldü.

Cinsel istismara uğradıkları iddia edilen çocukların ise 10 ile 11 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. 29 Ocak'ta Lokmacı kapısından güneye geçtiği iddia edilen B.P’nin yurt dışına kaçtığı tahmin ediliyor.