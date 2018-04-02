İhsan Güven Salih toprağa verildi
Doğruyol’da1974'te “kayıp” olan ve Kayıplar Komitesi'nin Tekke Bahçesi'ndeki kazılarında bulunan İhsan Güven Salih bugün toprağa verildi.
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Doğruyol’da1974'te “kayıp” olan ve Kayıplar Komitesi'nin Tekke Bahçesi'ndeki kazılarında bulunan İhsan Güven Salih bugün toprağa verildi.
Salih, Küçük Kaymaklı Camisi’nde saat 09.30’da kılınan cenaze namazının ardından saat 09.40’ta askeri törenle Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedildi.
Törene, UBP Milletvekili Ersin Tatar’ın yanı sıra sivil ve askeri yetkililer, gazeteciler, muharip dernek temsilcileri, Kayıp Şahıslar Komitesi mensupları, İhsan Güven Salih’in ailesi ve sevenleri katıldı.
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