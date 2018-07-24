“İfade özgürlüğü korunmalıdır”

UniteCyprusNow, “Önem Taşıyan Kelimeler: Kıbrıs’ta Gazetecilik İçin Bir Sözlük” kitapçığının yazarlarına yönelik yapılan saldırıları yazılı açıklama ile kınadı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

UniteCyprusNow, isteğe bağlı olarak kullanılmak üzere hazırlanan “Önem Taşıyan Kelimeler: Kıbrıs’ta Gazetecilik İçin Bir Sözlük” kitapçığının yazarlarına yönelik yapılan sözlü saldırılar, tehditler ve sosyal medyadaki kötüleme kampanyası karşısında dehşete kapılmıştır. Böylesi yaklaşımları kabul edilmez buluyor ve ifade özgürüğünün ihlali olarak değerlendiriyoruz.

İfade özgürlüğü herhangi bir fikre katılmamayı içermekle birlikte saldırganlığı içermez ve içermemelidir. Kullandığımız dil üzerine çok gerekli olan mantıklı bir tartışma başlamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Fakat, projenin amacı ve içeriği konusunda farklı fikirde olanların, projeye katkı koyanları suçlamak ve kötülemek yerine, görüşlerini sakin ve makul bir şekilde ortaya koymalarını bekliyor, diğer fikirleri dinlemeleri gerektiğine inanıyoruz.

UniteCyprusNow ayrıca bazı siyasi partilerin projeyi şeytanlaştırarak kendi siyasi gündemleri çerçevesinde aşırı görüşler ortaya koymak için durumdan fayda sağlamaya çalışmalarından da üzüntü duymaktadır.

Tüm Kıbrıslıları kendilerine şu soruları sormaya davet ediyoruz: İçinde yaşamak ve gelecek kuşaklara bırakmak istediğimiz böylesi bir toplum mudur? Karşıt fikirlere sahip diye insanların suçlandığı ve tehdit edildiği bir ülkede mi yaşamak istiyoruz? Böylesi saldırılar nereden gelirse gelsin ayıplanmalıdır.

Tüm Kıbrıslılar, ifade özgürlüklerini korumak, ve toplumsal dışlanma korkusu yaşamadan bir fikre sahip olma haklarına saygı duyan uygar bir tartışma ortamını talep etme noktasında buluşmalıdırlar.

UniteCyprusNow, her fikrin özgürce tartışıldığı ve kimsenin suçlanma korkusu olmadan yaşayabileceği, tüm Kıbrıslılar için birleşik bir Kıbrıs yolunda mücadelesine devam edecektir.

#UniteCyprusNow