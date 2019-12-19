İçişleri Bakanlığı bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dün akşam geç saatlere kadar süren toplantısında, İçişleri Bakanlığı’nın 317 milyon 26 bin 900 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bütçesi ile Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçesi ele alınıyor.

BAYBARS: “ORTADA DURARAK, HERKESİN ÖNERİLERİNE EŞİT YAKLAŞMAK ZORUNDAYIZ”

İçişler Bakanı Ayşegül Baybars, İmar Planı çerçevesinde yapılan itirazların aynı konuda ve aynı sebeple yapılmadığına işaret etti. Baybarsi belediyelerin de kimisinin arazilerin imara açılması, kimisinin ise açılanların açılmaması için olduğunu vurgulayarak, kendilerinin ortada durarak, herkesin önerilerine eşit yaklaşmak zorunda olduklarını kaydetti.

“İMAR PLANI ORTAK AKLIN ÜRÜNÜ”

İmar Planı’nın ortak aklın ürünü olduğunu, her sektörün ve kurumun taleplerinin yerine getirilemeyeceğini ifade eden Baybars, imara açılan yeni alanların kentsel gelişim alanı içerisinde olduğunu, tarım arazisi olmadığını dile getirdi.

“BÜTÜN TARIM ARAZİLERİ İMARA AÇIKKEN ŞU AN YÜZDE 88’İ İMARA KAPANDI”

Baybars, Plandan önce bütün tarım arazileri imara açıkken şu an yüzde 88’inin imara kapandığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Baybars, Cezaevi konusunda söylenenlere katıldığını, yeni cezaevi tamamlanınca eskisini ıslahevi yapmak için adım atacaklarını söyledi.

Gardiyanların terfisinin önündeki engellerle ilgili de ara emrini ortadan kaldırdıklarını, 4 Ocak’ta hem terfi alanların mülakatlarını yapacaklarını, hem de münhale çıkacaklarını belirtti.

“NÜFUS SAYIMINI 2020’DE DAHA AZ İLKEL VE MODERN SİSTEMLE GERÇEKLEŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Baybars, nüfus sayımını 2020’de daha az ilkel ve modern sistemle gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Vizeler tüzüğüyle ilgili kendilerinin de hataları olabileceğini, tüzük ve genelgeleri çıkarma amaçlarının, anomalileri görerek, düzeltme şansını yakalamak olduğunu söyledi.

"BELEDİYE REFORMU İÇİN TÜM KESİMLERE GÖRÜŞLERİNİ BİLDİRME ÇAĞRISI…"

Baybars, belediye reformlarında kararlı olduklarını hep yinelediklerini, bu konuda belediyelerin de katılımını istediklerini ancak hiçbir kurumdan resmi bir yazı sunulmadığını ifade ederek, bir kez daha çağrı yaparak, 2020 yılında yeniden tüm kesimleri görüşlerini bildirmeye davet etti.

Kırsal kesim arazileriyle ilgili de 48 köyde keşif ve 155 sözleşme yaptıklarını dile getiren Baybars, geçmişte olduğu gibi altyapısı tamamlanmamış arsa dağıtmak istemedikleri için, konuyla ilgi titiz çalıştıklarını belirtti.

Baybars, bucak hizmetleri için de çok çalıştıklarını ve bu konuda da kararlı olduklarını belirterek, 2020’de Karpaz bölgesi için de imar planı hazırlayacaklarını vurguladı.