İbrahim Erben: Aşk, baş ağrıtan hayat enerjisi

(İletişimci, Fotoğrafçı)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Samimi

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yelkenli bir tekneyle çok uzaklarda olurdum...

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kıbrıs’a temelli dönüş.

Kayıtsız kalamadığım şey… İki yüzlü ve yalancı insanlar.

En büyük pişmanlığım… Sevdiklerime yeterince zaman ayıramam.

En büyük sevincim… Ailem ve Arkadaşlarım

Hayatımın dönüm noktası… 17 yaşımda Erten Kasımoğlu tarafından Vatan gazetesine işe alınmam.

Beni en çok etkileyen yazar… Charles Bukowski

Başucumdaki kitap… Limit Sizsiniz (Mümin Sökman)

En keyif aldığım müzik… House music

En son izlediğim film… The Greatest Showman

Kendim için son aldığım şey… Çim kesme makinesi

Dolabımdaki en gereksiz şey… Siyah Papyonum

Benim için alınabilecek en güzel hediye… T-shirt

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Her şeyi son dakikaya bırakma özelliğim.

Kendimde beğendiğim özellik… Pozitif ve soğukkanlılığım

Olmasa da olur… Türk Parası

Olmazsa olmaz… Fotoğraf makinem

En iyi yaptığım yemek… Uzakdoğu mutfağı özel ilgi alanım

Hayalimdeki dünya… Çocukların hep mutlu olduğu, insanların birbirlerine ve tüm canlılara saygı/sevgi gösterdiği, tüm kötü hastalıkların çaresinin bulunduğu bir dünya hayal ederim hep..!

Aşk benim için… Baş ağrıtan hayat enerjisi..!

Onunla çok tanışmayı isterdim… Elon Musk ve Warren Buffett ile tanışıp zaman geçirmek isterdim. Hayatta olsaydı bir de Bob Marley ile tanışıp konuşmayı çok isterdim.

Görmek istediğim yer… Avustralya

Mutlaka yapmak istediğim… Yelkenli bir tekne ile çok uzaklara kaçmak...

Son olarak söylemek istediklerim… Hayal kurup onların gerçekleşmesi için peşinden gidin.. Yılmadan ve usanmadan... Eğer gerçekten ister ve çaba gösterirseniz evren size yol gösterip yardımcı olacaktır...!