Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmesinin ardından basına açıklama yapıyor.

Akıncı bugün Başbakan Ersin Tatar’la da Hükümetin güven oyu almasının ardından, ilk olağan rutin görüşmesini gerçekleştirmişti.

“Bugün yeni hükümet oluştuktan sonra Başbakanlar ilk toplantımızı yaptık. Sayın Spehar’la da görüştük.

Sayın Başbakan’la çok yararlı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. İçerik açısından karşılıklı anlayış içerisinde olduğumuz bir toplantı oldu. Farklılıklarımız olabilir bu doğal, kurumlar arası diyaloğun devamı esastır. Yeri geldikçe Kıbrıs Sorunu, yeri geldikçe iç konuları değerlendireceğiz. Rutin olarak iki haftada bir buluşacağız.

İç konularla ilgili de sorumluluklarımız var Cumhurbaşkanlığı olarak.

4 genç insanımızın hayatına mal olan sel felaketi ile ilgili olarak benim son günlerde iki çalışmam oldu. Harita uzmanlarından bilgilendirme toplantısından sonra bir de ODTÜ Kalkanlı Öğretim Görevlisi’nin bana verdiği bir brifing oldu. Bu konuyu da sayın Başbakan’la ele aldım bugün. Önemli olan felaket yaşanmadan onun tedbirini alabilmek, ders çıkarabilmek. Yakın gelecekte bir toplantı yağarak ne gibi adımlar atılabilir, bunları değerlendireceğiz.

Çevre ve asayişle ilgili konular olabilir, bu gibi konularda da atılabilecek adımları birlikte değerlendirebileceğimiz bir mekanizmayı oluşturma hedefindeyiz.

Sayın Spehar ile toplantıda da bugün gerçekleştirilen zanlıların iadesini de konuştuk.

Bu olay gerçekleşmeden gerek Başsavcılık tarafından gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanlığımız bilgilendirdi, Hakkı Celal Önen de bizi bilgilendirdi. Gerçekleşmesinden ötürü duyduğum memnuniyeti belirtmek ve katkı koyanlara teşekkür etmem isterim.

Bir taraf diğer tarafı tanımayabilir ama ne bir taraf ne diğer taraf suçluların sığınacağı bir liman olmamalı. Bu gelişmenin arkasının gelmesini temenni ederim. Geçmişte de tek taraflı iadeler oldu.

Aslolan ‘ben suç işlerin diğer tarafa geçerim’ psikolojisinden suç işlemeye meyilli insanları çıkarmaktır.”

Telefon…

“Mobil telefonlarla ilgili bu ayın sonuna kadar bir sonuç alınmasını öngörüyoruz.

Fiyatlandırma ilgili temaslar devam ediyor. Uygun bir temasın olmasını biz de istiyoruz. Bu işin güzel sonuç vermesi ve vatandaşın yararlanması için uygun fiyat olmalı. Şu an bunun için çalışılıyor, sonra test süreci başlayacak.”

Yeni güven yaratıcı önlemler de konuşuldu…

“Elektrikte kalıcı bağlantı oldu, zaman zaman biz onlardan, zaman zaman da onlar bizden alacak. Mayınlarla ilgili çalışma da devam ediyor.

Rum ressamlara ait tabloların bizim taraftan güneye, 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarının da bize iadesi için hazırlıklar sürüyor.

Bunların yanı sıra başka yeni ne gibi ek güven artırıcı önlemler yapılabilir bunlar için de görüş alış verişinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde somut bir liste haline gelirse o zaman sizlerle paylaşacağız ve adımlarımızı atacağız. Prensip olarak biz hep olumlu tutum içerisindeyiz, bunu da sürdüreceğiz.”

Doğal gaz…

“Doğal gazla ilgili bir komitenin kurulmasının ne kadar yararlı olacağını da kendilerine bir kez daha söyleme fırsatı buldum. Rumlar bu güne kadar buna yanaşmadılar. Yanaşmalarını temenni ederim. Bugün yaşanan gerginliğin nedeni buna yanaşmamalarıdır.

Zaman geç değil, bugün bile bu yanlış gidip tersine çevrilebilir ve herkes için daha yararlı bir noktaya evrilebilir.”