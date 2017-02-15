Kamuda mesai saatleri tam bir karmaşaya döndü.

Yarın başlayacağı açıklanan yeni mesai saatleri konusunda hükümet “erteleme” kararı aldı, uygulamanın 1 Mart’ta başlayacağını bildirdi.

Bugün öğleden sonra Maliye Bakanlığı’nda bir araya gelen hükümet yetkilileri ile kamuda yetkili KTAMS ve ve KAMU-Sen yetkililerinin toplantısından “görüşmeleri sürdürme” kararı çıktı.

Hükümet yetkilileri ile haftaya, 22 Şubat Çarşamba günü yeniden görüşecek olan KTAMS iel KAMU-SEN ise yarın yapacaklarını açıkladıkları eylem ve grevleri de askıya aldı.

Okul saatlerinde DEĞİŞİKLİK YOK!

Kamudaki mesai saatlerinde yarın hayata geçmesi planlanan ancak 1 Mart’a ertelenen uygulama, okullara YANSIMAYACAK.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda 16 Şubat’tan itibaren geçerli olacak okul başlangıç ve bitiş saatlerinde değişiklik olmayacak.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Eğitim Bakanı Özdemir Berova, okul saatlerinde değişiklik olmadığını, dün belirlenen mesai saatlerinin geçerli olduğunu söyledi.

Dün Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilkokullarda ders başlangıç ve bitiş saatleri 08:00 - 12:40; okul öncesi (4-5 yaş) 08:00-12:00; ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda uygulanan pazartesi öğleden sonra dersleri 14:00-16:10 olacak.

Ortaokul ve liselerde ise ders başlangıç ve bitiş saatleri 7:55 - 13.05, pazartesi öğleden sonraları da 14.00 – 16.00 arasında olacak.

Bakanlık ve öğretmen sendikalarından oluşan teknik kurul tarafından belirlenen ders başlangıç ve bitiş saatleri 16 Şubat -16 Haziran tarihleri arasında uygulanacak.



