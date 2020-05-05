Hükümet’te ‘minimum enerji, maksimum karmaşa’

UBP – HP Hükümeti’nin ‘minimum enerji, maksimum karmaşa’ ile ilerlediğini ifade eden CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, kabine üyelerinin açıklamalarının birbiri ile çeliştiğine işaret etti.

Sağlık Bakanı’nın ‘okullar açılmamalı’ açıklaması üzerine Başbakan’ın çelişen açıklamalar yaptığını söyleyen Özdenefe, bu çelişkili açıklamaların da gece yarısına kadar sürdüğünü kaydetti.

Okullar konusunda da bir karmaşa olduğuna işaret eden Özdenefe, “Biz sizden tarihten öte bir şey bekliyoruz, bir program, bir çizelge bekliyoruz” dedi.

Kriterlerin belirlenmesi ve önlemlerim şekillendirilmesi gerekliliğine vurgu yapan Fazilet Özdenefe, sürecin yeni bir eğitim sistemine evrilmesi gerektiğini ortaya koyduğuna da vurgu yaptı.

Eylül ayında olası Yüksek Öğretim krizine de işaret eden Özdenefe, derhal bu sürece de adapte olunması gerekliliğine işaret etti. Muhaceretle de bir çalışma başlatılması gerektiğini söyleyen Fazilet Özdenefe, online eğitimde nasıl bir nokta hedeflendiğinin de planlanması ihtiyacına değindi.

DAÜ’nün ilk günden itibaren hem uzaktan eğitimi, hem de öğrencilerine destek çıkması ile örnek teşkil ettiğine değinen Özdenefe, bakanın DAÜ ile ilgili söylemleri nedeniyle bir özür borçlu olduğu düşüncesini belirtti.

Envantere ilişkin de Maliye Bakanı’na sorular yönelten Özdenefe, 15 milyonun nereye harcandığını sordu, karantina otelleri ile ilgili anlaşmaları ve hangi otele ne kadar para ödendiğini de sordu.

Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu’ndan yapılan borçlanmayı da soran Özdenefe, bu yoldan borçlanmanın faiz yükünün daha fazla olacağı gibi, fonda biriken parayı da sıfırlayacağına işaret etti.

Neden bu fonun seçildiğini soran Özdenefe, devletin zarara uğrayıp uğramayacağını da sordu.

Temassız ateş ölçer kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin belirsizlik olduğunu söyleyen Özdenefe, açılmaya yönelik birçok açıklanan kararda belirsizlik ve kaosun hakim olduğunu belirtti.

Açılmanın da ‘kademeli’ olmadığı görüşünü de ifade eden Özdenefe, açılmayan alanların sıkıntı belirttiğine de işaret etti.

Açılmayan alanların ‘ne zaman açılacağına’ ilişkin takvimin belirtilmesi, bilimsel verilere dayanan öngörülerin ortaya konması gerekliliğine işaret eden Özdenefe, 6 Mayıs’tan sonra ne kadar uçuş ve kimlerin gelmesinin planlandığını sordu.

2014 yılında geçen ve emek vermekten de gurur duyduğu ‘Özel Hayatın Gizliliği’ yasasına göre özel telefon konuşmalarının kaydedilip yayınlanmasının ‘suç’ olduğuna işaret eden Özdenefe, bunun için ‘Bilişim Yasası’na gerek olmadığına da değindi.

Her alanda beklentiler olduğuna işaret eden CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, ‘bu kadar çelişki, kaos yeter’ dedi, Bakanlar Kurulu’nun kendisini ‘maksimum düzene ve disipline’ çekerek gereğini yapması zorunluluğuna vurgu yaptı.