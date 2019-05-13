Hükümetin istifasına yönelik tezkere okundu
Cumhuriyet Meclis Kurulu’nda Başbakan Tufan Erhürman’ın sunduğu, 4’lü Koalisyon Hükümeti’nin istifasına ilişkin tezkeresi okundu.
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Cumhuriyet Meclis Kurulu’nda Başbakan Tufan Erhürman’ın sunduğu, 4’lü Koalisyon Hükümeti’nin istifasına ilişkin tezkeresi okundu.
Toplantıda ilk olarak; Danışma Kurulu’nun 14 Mayıs birleşimine ertelenmesine ilişkin aldığı karar okundu, oybirliğiyle kabul edildi.
Bir sonraki birleşim 20 Mayıs’ta yapılacak.
Meclis’te görüşülmeye devam edilecek yasa tasarıları da milletvekillerinin bilgisine getirildi.
İstatistik Kurumu Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasa Tasarısı’nın 3. Görüşmesi oyçokluğuyla kabul edildi.
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