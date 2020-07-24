“Hükümetin halk sağlığını hiçe saymasına seyirci kalmayacağız”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Güç-Sen, Kamu-Sen, KTAMS, Kamu-İş, Liman-Sen, Mağusa Gümrük Komisyoncuları açıklama yaparak hükümetin almış olduğu 7 gün süreyle zorunlu karantinayı uygulamaya koymasını talep etti.

Açıklamada, “Bakanlar Kurulunun ivedilikle, 27 Temmuz 2020 gününden itibaren bu kararı uygulamaya almasını talep ediyoruz. Aksi takdirde, hükümetin halk sağlığını hiçe saymasına izin vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere, bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin 1. dalga olarak nitelendirilen ilk dönemini halkımızın duyarlı yaklaşımı ve geç de olsa alınan kısmi sokağa çıkma yasağı sayesinde, sıfır vaka hedefine ulaşarak atlatmayı başardık. Fakat gelinen noktada hükümetin yapmış olduğu açılımların kontrolden çıktığını görüyoruz.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi” 23 Temmuz 2020 Perşembe günü yaptığı toplantı sonucunda, pozitif vaka sayısındaki artış üzerine, Yurt dışından gelen kişilerin 7 gün süreyle zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulması yönünde tavsiye niteliğinde bir karar üretmiştir.

Bizler aşağıda imza sahibi örgütler olarak, Bakanlar Kurulunun ivedilikle, 27 Temmuz 2020 gününden itibaren bu kararı uygulamaya almasını talep ediyoruz. Aksi takdirde, hükümetin halk sağlığını hiçe saymasına izin vermeyeceğiz.

Bu bağlamda 27 Temmuz 2020 Pazartesi gününden itibaren görev kabul etmeyeceğimizi ve halkımızı korumak adına, örgütlü bulunduğumuz yolcu giriş noktalarında grev dahil her türlü yasal eylem hakkımızı kullanacağımızı bildiririz.”